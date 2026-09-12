Не только с согласия арендатора: как досрочно расторгнуть договор аренды земли

Владелец земли может досрочно расторгнуть договор аренды, но одного желания для этого недостаточно. Сначала нужно проверить условия договора, а если арендатор против – выяснить, имеются ли основания для расторжения через суд.

Можно ли досрочно расторгнуть договор аренды земли

Прежде всего, владельцу следует внимательно перечитать договор аренды. В нем могут быть прописаны условия досрочного расторжения и сроки, в которые необходимо уведомить другую сторону, пишет Земельный фонд.

Также нужно проверить, выполняет ли арендатор свои обязательства. Основанием для досрочного расторжения могут служить неуплата арендной платы, ненадлежащее использование участка или ухудшение его состояния.

Если стороны готовы договориться, договор можно расторгнуть по взаимному согласию. Предложить это арендатору лучше в письменной форме, особенно если такой порядок предусмотрен договором.

Важно уведомить арендатора в срок и в порядке, указанных в договоре. Копию уведомления и подтверждение его отправки или вручения следует сохранить.

Как расторгнуть договор аренды земли, если арендатор не согласен

Если арендатор не хочет расторгать договор добровольно, у собственника должны быть основания для досрочного расторжения. Если речь идет о нарушении условий аренды, их необходимо подтвердить.

Для этого могут понадобиться документы о неуплате арендной платы, банковские выписки, акты, фото или видео состояния участка, переписка и другие материалы. Стоит также сохранять копии уведомлений арендатору и доказательства их получения.

Если договориться не удалось, собственник может обратиться в суд с требованием расторгнуть договор. К иску необходимо приложить сам договор аренды и доказательства, подтверждающие основания для его расторжения.

Обращение в суд может потребовать больше времени и дополнительных затрат. Поэтому, если арендатор готов договориться, проще расторгнуть договор по взаимному согласию.

Напомним, что кадастровый номер земельного участка еще не подтверждает право собственности на него. Чтобы узнать, кому принадлежит земля, необходимо проверить данные в Государственном реестре вещных прав, а сведения о самом участке – в Государственном земельном кадастре.