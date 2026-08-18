Как проверить право собственности на земельный участок

Проверить, зарегистрировано ли право собственности на землю и кому оно принадлежит, можно в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Там содержатся сведения о владельце, доле, документах, на основании которых возникло право, а также о возможных обременениях, пишет 24 Канал.

Если у участка есть кадастровый номер, по нему можно найти его в реестре и увидеть, на чье имя зарегистрировано право собственности.

Отдельно стоит обратиться в Государственный земельный кадастр. Он содержит информацию о самом участке – его площади, местоположении, кадастровом номере, целевом назначении и других характеристиках. В кадастре проверяют сведения о самом участке, а в ГЗРП – зарегистрированные права на него.

Если записи о собственности в современном реестре нет, это еще не всегда означает, что у человека нет прав на землю. Иначе может быть с землей, право на которую оформили до 1 января 2013 года. Если оно было должным образом оформлено в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент, оно может оставаться в силе и без записи в нынешнем ГРЗ.

В таком случае необходимо проверить дату возникновения права и старые документы на землю, в частности государственный акт, если его выдавали владельцу.

Подтверждает ли кадастровый номер право на землю

Кадастровый номер и право собственности – не одно и то же. Номер является уникальным идентификатором земельного участка и означает, что он был сформирован и внесен в кадастр.

В то же время сам кадастровый номер не подтверждает, что конкретное лицо является собственником этой земли. Для этого необходимо отдельно проверить запись о праве в ГРЗУ.

Поэтому при проверке участка не стоит ограничиваться только кадастровой картой или самим номером. Для подтверждения права собственности необходимо отдельно проверить данные в ГКРП.

Если же кадастрового номера нет, это может затруднить оформление участка и последующие операции с ним, в частности продажу, дарение или сдачу в аренду.

Напомним, что если на участке находится дом, владельцу также необходим технический паспорт. В нем указываются площадь, планировка и другие характеристики жилья, а сам документ может понадобиться при продаже, дарении или после перепланировки.