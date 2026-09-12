Чи можна достроково розірвати договір оренди землі

Передусім власнику варто уважно перечитати договір оренди. У ньому можуть бути прописані умови дострокового розірвання та строки, у які потрібно повідомити іншу сторону, пише Земельний фонд.

Також потрібно перевірити, чи виконує орендар свої обов'язки. Підставою для дострокового розірвання можуть бути несплата орендної плати, неналежне використання ділянки або погіршення її стану.

Якщо сторони готові домовитися, договір можна розірвати за взаємною згодою. Запропонувати це орендарю краще письмово, особливо якщо такий порядок передбачений договором.

Важливо повідомити орендаря у строк і в спосіб, зазначені в договорі. Копію повідомлення та підтвердження його відправлення або вручення варто зберегти.

Як розірвати договір оренди землі, якщо орендар не погоджується

Якщо орендар не хоче розривати договір добровільно, власнику потрібно мати підстави для дострокового розірвання. Якщо йдеться про порушення умов оренди, їх необхідно підтвердити.

Для цього можуть знадобитися документи про несплату орендної плати, банківські виписки, акти, фото чи відео стану ділянки, листування та інші матеріали. Варто також зберігати копії повідомлень орендарю та докази їх отримання.

Якщо домовитися не вдалося, власник може звернутися до суду з вимогою розірвати договір. До позову потрібно додати сам договір оренди та докази, які підтверджують підстави для його розірвання.

Звернення до суду може потребувати більше часу та додаткових витрат. Тому, якщо орендар готовий домовитися, простіше розірвати договір за взаємною згодою.

Нагадаємо, кадастровий номер земельної ділянки ще не підтверджує право власності на неї. Щоб дізнатися, кому належить земля, потрібно перевірити дані у Державному реєстрі речових прав, а відомості про саму ділянку – у Державному земельному кадастрі.