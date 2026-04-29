Кажутся одинаковыми: в чем на самом деле разница между дуплексом и таунхаусом

Дуплексы и таунхаусы все чаще появляются на рынке пригорода как альтернатива квартирам. Несмотря на внешнее сходство, разница между ними влияет на комфорт проживания, расходы и уровень приватности.

В чем главная разница между дуплексом и таунхаусом?

Ключевое отличие заключается в формате застройки и количестве соседей, пишет 24 Канал.

Как отмечает сайт OLX, дуплекс – это дом, который фактически разделили на две отдельные части. Каждая семья имеет собственный вход, но общую стену и крышу.

Таунхаус состоит из ряда соединенных домов. В большинстве случаев жильцы имеют соседей с обеих сторон. А само жилье обычно имеет несколько уровней и напоминает вертикальную квартиру.

Отличается и придомовая территория. В дуплексе она обычно больше. В таунхаусе участок ограничивается примерно 1 – 4 сотками. Такое жилье часто строят в пределах комплексов с закрытой территорией и общей инфраструктурой.

Какие преимущества и недостатки имеет дуплекс?

Дуплекс выбирают те, кто хочет больше пространства и покоя. В таком формате только один сосед, поэтому уровень шума ниже и проще избежать бытовых конфликтов. Это создает ощущение отдельного дома даже при общей стене.

Среди преимуществ выделяют:

большая площадь жилья и более гибкая планировка;

просторный участок, иногда до 15 соток;

высокий инвестиционный потенциал, ведь жилье легче продать как отдельный дом.

В то же время расходы в таком жилье больше. Владелец самостоятельно покрывает содержание территории, отопления и обслуживания дома. Дополнительно стоит учитывать, что стартовая цена обычно превышает другие форматы жилья на рынке пригородов.

Чем привлекает таунхаус и какие его минусы?

Таунхаус выбирают те, кто ищет баланс между квартирой и домом. Такой формат сочетает отдельный вход с более доступной ценой, что делает его популярным среди покупателей. Стоимость квадратного метра иногда даже немного меньше, чем в крупных городах.

Для примера, по данным DIM.RIA, средняя стоимость квадратного метра таунхауса в Киевской области составляет от 900 долларов до 1 100 долларов. А средняя стоимость квартиры в Киеве – около 1 300 долларов за квадратный метр.

Среди плюсов:

собственный вход и небольшой участок;

инфраструктура в современных комплексах;

компактность, что не требует значительных затрат времени на уход.

В то же время приватности здесь меньше. Из-за плотной застройки дома расположены очень близко друг к другу. Соседи фактически живут рядом через стену, поэтому посторонние звуки слышны чаще, а личного пространства значительно меньше.

Почему дешевые дома могут исчезнуть?

Дешевые частные дома постепенно исчезают с рынка из-за новых требований к строительству. Теперь застройщики должны работать по более четким правилам, что усложняет процесс и повышает себестоимость проектов.

В частности, для таунхаусов и дуплексов нужно получать полноценные градостроительные документы, а не пользоваться упрощенными схемами, как раньше.

Из-за этого сокращается количество дешевых объектов, возведенных без полного пакета документов, а рынок постепенно переходит к более дорогому, но более прозрачному формату с участием сертифицированных архитекторов.