Авиаудар по Тегерану повредил дворец Голестан: пострадал памятник ЮНЕСКО

Авиаудар по Тегерану повредил дворец Голестан – одну из самых известных исторических памятников Ирана и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В результате взрыва в комплексе выбило окна и двери.

Что произошло с дворцом Голестан в Тегеране?

Дворец Голестан является одним из старейших исторических сооружений Тегерана. Его история насчитывает примерно четыре века, а сам комплекс состоит из нескольких дворцов, павильонов, садов и музейных помещений, пишет издание RFI.

По информации местных медиа, взрыв произошел неподалеку от комплекса во время авиаудара по столице Ирана 1 марта, а ударная волна добралась до территории музейного памятника.

Дворец Голестан в Тегеране после авиаудара / Фото RFI

В нескольких зданиях комплекса выбило окна и двери. Также повреждена часть внутренней отделки, в частности декоративные зеркальные элементы и стеклянные конструкции. В некоторых залах разбилось стекло и пострадали отдельные детали архитектурного декора.

Почему дворец Голестан считают важной достопримечательностью Ирана?

В течение длительного времени дворец Голестан был резиденцией иранских шахов, в частности правителей династии Каджаров. Именно здесь проводили торжественные церемонии, дипломатические приемы и коронации.

Архитектура комплекса сочетает традиционные персидские элементы с влияниями европейского стиля. Дворец известен богатым декоративным оформлением интерьеров.

Интересно! Одной из самых известных частей комплекса являются зеркальные залы. Стены и потолки в них украшены тысячами мелких зеркал и мозаичных деталей, создающих сложные световые композиции.

Название Голестан переводится как "Дворец роз". Сейчас комплекс работает как музей и хранит коллекции исторических предметов, картин, мебели и других артефактов, связанных с монархической историей Ирана.

Пострадали ли музейные экспонаты?

По информации CNN, значительную часть музейных предметов удалось уберечь. Некоторые экспонаты ранее перенесли в хранилища из-за рисков, связанных с ситуацией с безопасностью.

Как выглядит дворец Голестан сейчас / Фото RFI

Кроме того, часть хрупких элементов интерьера заранее демонтировали или дополнительно защитили. Речь идет, в частности, о люстрах и отдельных декоративных деталях.

Несмотря на это ударная волна все же повредила часть архитектурных элементов комплекса. Сейчас специалисты должны оценить масштаб разрушений и определить, какие реставрационные работы могут понадобиться для восстановления исторического памятника.

