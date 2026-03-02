На сколько подешевело жилье?

В сегменте премиумапартаментов в Дубае местами зафиксировали снижение цен до 20%. Прежде всего это объекты в популярных районах, которые ранее демонстрировали самую высокую динамику роста, пишет Times Of India.

В то же время резко упали цены в гостиничном секторе. Номера в Burj Al Arab подешевели примерно на 58%, в Atlantis The Royal – на 57%, в Armani Hotel – более чем на 50% по сравнению с предыдущими тарифами. Снижение стоимости стало попыткой поддержать заполняемость на фоне сокращения туристического потока.

По данным платформы платформы Booking, наибольшие скидки предлагают Fashion Avenue Dubai Mall, теперь ночь там стоит от 600 долларов, хотя полная стоимость составляет почти 900 долларов.

Еще в начале года рынок демонстрировал рекордные показатели по количеству сделок и общей стоимости продаж, однако сейчас темпы активности замедлились почти до минимума.

Почему покупатели откладывают сделки?

Брокеры сообщают об уменьшении количества просмотров объектов и отложенные подписания договоров. Часть клиентов решила дождаться стабилизации ситуации, прежде чем инвестировать значительные суммы.

Дополнительный фактор – ограничения авиасообщения и опасения относительно дальнейшего развития конфликта между Ираном и Израилем. Это влияет как на туристов, так и на иностранных инвесторов, которые традиционно формировали значительную долю спроса в Дубае.

Что прогнозируют аналитики?

Эксперты отмечают, что трехлетний период активного роста рынка может завершиться коррекцией. По их оценкам, в случае затяжной нестабильности цены могут продолжить снижаться, а количество сделок будет оставаться меньше, чем в 2025 году.

Мы ожидаем, что рынок поглотит этот шок и до конца этой недели восстановит нормальную скорость транзакций. Для разумного капитала, который сейчас находится в стороне, любое краткосрочное влияние на ценообразование не является сдерживающим фактором – это исключительная возможность для покупки,

– отметил гендиректор дубайской компании Proact Luxury Real Estate Риту Кант Оджа.

Несмотря на это, отдельные игроки рынка считают, что при условии быстрой стабилизации ситуации Дубай сможет восстановить позиции благодаря статусу одного из ключевых инвестиционных центров региона.

