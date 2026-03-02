На скільки подешевшало житло?

У сегменті преміумапартаментів у Дубаї подекуди зафіксували зниження цін до 20%. Насамперед це об'єкти в популярних районах, які раніше демонстрували найвищу динаміку зростання, пише Times Of India.

Водночас різко впали ціни в готельному секторі. Номери у Burj Al Arab подешевшали приблизно на 58%, в Atlantis The Royal – на 57%, в Armani Hotel – більш ніж на 50% у порівнянні з попередніми тарифами. Зниження вартості стало спробою підтримати заповнюваність на фоні скорочення туристичного потоку.

За даними платформи Booking, найбільші знижки пропонують Fashion Avenue Dubai Mall, тепер ніч там коштує від 600 доларів, хоча повна вартість становить майже 900 доларів.

Ще на початку року ринок демонстрував рекордні показники за кількістю угод і загальною вартістю продажів, однак нині темпи активності сповільнилися майже до мінімуму.

Чому покупці відкладають угоди?

Брокери повідомляють про зменшення кількості переглядів об'єктів та відкладені підписання договорів. Частина клієнтів вирішила дочекатися стабілізації ситуації, перш ніж інвестувати значні суми.

Додатковий фактор – обмеження авіасполучення та побоювання щодо подальшого розвитку конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Це впливає як на туристів, так і на іноземних інвесторів, які традиційно формували значну частку попиту в Дубаї.

Що прогнозують аналітики?

Експерти зазначають, що трирічний період активного зростання ринку може завершитися корекцією. За їхніми оцінками, у разі затяжної нестабільності ціни можуть продовжити знижуватися, а кількість угод залишатиметься меншою, ніж у 2025 році.

Ми очікуємо, що ринок поглине цей шок і до кінця цього тижня відновить нормальну швидкість транзакцій. Для розумного капіталу, який зараз перебуває в стороні, будь-який короткостроковий вплив на ціноутворення не є стримувальним фактором – це виняткова можливість для покупки,

– зазначив гендиректор дубайської компанії Proact Luxury Real Estate Ріту Кант Оджа.

Попри це, окремі гравці ринку вважають, що за умови швидкої стабілізації ситуації Дубай зможе відновити позиції завдяки статусу одного з ключових інвестиційних центрів регіону.

