На элитном острове в Майами, где живут только миллиардеры, становится теснее. Джефф Безос купил еще один особняк в "бункере миллиардеров", укрепляя свои позиции среди избранных.

Что известно о новом имении Безоса?

Новый дом стал для основателя Amazon уже третьим на престижном острове Индиан-Крик, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Стоимость роскошной недвижимости составляет около 90 миллионов долларов.

Известно, что новый особняк Безоса в последний раз продавался в 1998 году всего за 2,5 миллиона долларов, то есть цена недвижимости за последние десятилетия выросла колоссально.

По информации издания, миллиардер планирует поселиться именно в этом новом доме, пока будут сносить два предыдущих его имения на острове.

Новое приобретение Безоса имеет площадь в 1 130 квадратных метров.

В доме обустроено 6 спален.

Он расположен на набережной, имеет большой открытый бассейн.

Имение находится на противоположной стороне острова от двух предыдущих домов, которые бизнесмен приобрел ранее. Теперь Безос владеет недвижимостью по адресам:

11 Indian Creek Island Rd:

12 Indian Creek Island Rd;

и новой покупкой – 28 Indian Creek Island Rd.

Общая стоимость его инвестиций на острове достигла 237 миллионов долларов.

Стоит знать! Интересно, что не так давно, по данным Daily Mail, на этом же острове таинственный покупатель купил участок земли за рекордные 130 миллионов долларов. Его особенностью является то, что он расположен рядом с одним из имений Безоса.

Что известно о "бункере миллиардеров"?

Элитный остров Indian Creek имеет площадь в 300 акров (примерно 1,2 квадратных километров). Он стал известен как "бункер миллиардеров", поскольку на нем проживают только очень богатые жители и знаменитости.

Попасть на Индиан-Крик можно только по единственному мосту через залив Бискейн. При этом мост круглосуточно охраняет частная полиция с неба и с земли.

Остров вмещает всего 41 частный особняк. А средняя цена недвижимости составляет 29,5 миллиона долларов.

Жители "бункера миллиардеров" имеют эксклюзивный доступ к загородному клубу Indian Creek Country Club* с частным полем для гольфа на 18 лунок.

Стоит знать! Не так давно дом на острове купила дочь американского президента Дональда Трампа Иванка с семьей. Также недвижимость в "бункере" имеет звездный американский футболист Том Брэди.

