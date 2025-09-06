Украинцы все чаще рассматривают покупку паркоместа как инвестицию, особенно в крупных городах. При выборе решающими становятся два фактора - удобство и безопасность.

В комментарии 24 Канала эксперты по недвижимости рассказали, как сейчас выбирают паркоместо в Киеве. По словам специалистки по продажам Виктории Галаган, вариантов есть несколько.

Покупают ли паркоместа в Киеве?

Спрос на паркоместа в столице ощутимый. Есть покупатели, которые сначала покупают квартиру в одном ЖК, а потом ищут место в подземном паркинге в другом комплексе. А есть те, кто ищет жилье и паркоместо сразу, в одном ЖК.

Квартира и паркоместо – это длительная инвестиция. Для того, чтобы объект окупился, нужно от 10 лет до 15 лет в среднем. Впрочем, что квартира, что паркоместо одинаковы в окупаемости,

– отметила Виктория Галаган.

Разница разве что в том, что паркоместо стоит дешевле, чем квартира. Поэтому стоимость аренды паркоместа будет ниже цены на аренду квартиры.

Какие цены на паркоместа в Киеве?

Риелтор Ирина Луханина рассказала, что стоимость паркоместа бывает разной, что во многом зависит от класса ЖК.

Например, в комплексе эконом- и комфорт-класса цена колеблется от 7 500 до 11 000 долларов. В ЖК бизнес-класса – в среднем от 20 000 до 27 000 долларов. Место в ЖК премиум-сегмент стартует от 29 000 тысяч долларов и достигает даже 110 000 долларов.