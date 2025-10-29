Невозможно с российским гражданством: кому не продадут недвижимость в Финляндии

Министерство обороны Финляндии заблокировало несколько сделок на покупку недвижимости гражданами России, Израиля, Казахстана и Кыргызстана. Особенно покупателей заинтересовали участки вдоль Балтийского моря.

Министр обороны Антти Гяккянен выдал одиннадцать отрицательных решений относительно разрешения на операции с недвижимостью, пишет 24 Канал со ссылкой на финское информационное агентство Yle.

Смотрите также Свобода для детей, уверенность для родителей: секрет гармоничной жизни в мегаполисе

Почему было решено заблокировать сделки?

По мнению министра, недвижимость – один из методов гибридного воздействия на экономику страны. Поэтому считает уместным, отвергать сделки на приобретение недвижимости, ввиду национальной безопасности. Также такие сделки могут потенциально усложнить организацию национальной обороны.

Недвижимость, которую пытались приобрести россияне, планировалась для различных целей – от бизнеса до жилого помещения.

Объекты недвижимости расположены в:

Миккели;

Парайнен;

Тайпалсаари;

Савонлинна;

Симо;

Коувола;

Париккала;

Колари;

Торнио.

Кто хотел получить объекты недвижимости в Финляндии?

Гражданин России, проживающий в Чехии, планировал приобрести лесные хозяйства в разных регионах страны. По данным Министерства обороны Финляндии, нет гарантии, что объекты недвижимости перейдут под контроль сторон, которые могут угрожать безопасности граждан. Еще один гражданин России хотел приобрести две смежные недвижимости в Пуумали, одна из которых – незастроенная. В министерстве обратили внимание, что цена покупки была оплачена в рублях за день до заключения сделки. Коттедж для отдыха с Вийтосей хотел получить гражданин Израиля. По словам заявителя, недвижимость должна была использоваться как жилое помещение для отдыха. До этого члены семьи, граждане Израиля и России, никогда не посещали Финляндию. Гражданин Казахстана стремился приобрести заброшенный поселок в Пункахарью. По данным министерства, заявитель не имел опыта в кемпинговом бизнесе, но связан с высшим российским руководством. Также два человека с двойным гражданством России и Израиля хотели приобрести незастроенный участок площадью 3,5 гектара. По данным Министерства обороны, объект недвижимости расположен вблизи важных морских транспортных путей.

Сколько стоит недвижимость в Финляндии?

Средняя стоимость жилья в Финляндии составляет около 1,8 тысячи евро за квадратный метр, однако цена существенно зависит от расположения, отмечает GEOLN.COM.

Самое дорогое жилье – в столичном регионе. В Хельсинки и пригородах квадратный метр стоит от 3,5 тысяч евро. В городах с населением более 100 тысяч человек цена составляет примерно 2,6 тысячи евро, а в меньших населенных пунктах стоимость традиционно ниже.

Может ли измениться рынок недвижимости в Европе?