Неможливо з російським громадянством: кому не продадуть нерухомість у Фінляндії

Міністерство оборони Фінляндії заблокувало декілька угод на купівлю нерухомості громадянами Росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану. Особливо покупців зацікавили ділянки вздовж Балтійського моря.

Міністр оборони Антті Гяккянен видав одинадцять негативних рішень щодо дозволу на операції з нерухомістю, пише 24 Канал з посиланням на фінське інформаційне агентство Yle.

Чому було вирішено заблокувати угоди?

На думку міністра, нерухомість – один з методів гібридного впливу на економіку країни. Тому вважає доречним, відкидати угоди на придбання нерухомості, зважаючи на національну безпеку. Також такі угоди можуть потенційно ускладнити організацію національної оборони.

Нерухомість, яку намагалися придбати росіяни, планувалась для різних цілей – від бізнесу до житлового приміщення.

Об'єкти нерухомості розташовані у:

Міккелі;

Парайнен;

Тайпалсаарі;

Савонлінна;

Сімо;

Коувола;

Паріккала;

Коларі;

Торніо.

Хто хотів отримати об'єкти нерухомості у Фінляндії?

Громадянин Росії, який проживає у Чехії, планував придбати лісові господарства у різних регіонах країни. За даними Міністерства оборони Фінляндії, немає гарантії, що об'єкти нерухомості перейдуть під контроль сторін, що можуть загрожувати безпеці громадян. Ще один громадянин Росії хотів придбати дві суміжні нерухомості в Пуумалі, одна з яких – незабудована. У міністерстві звернули увагу, що ціна покупки була сплачена у рублях за день до укладання угоди. Котедж для відпочинку з Війтостія хотів отримати громадянин Ізраїлю. За словами заявника, нерухомість мала використовуватися як житлове приміщення для відпочинку. До цього члени родини, громадяни Ізраїлю та Росії, ніколи не відвідували Фінляндію. Громадянин Казахстану прагнув придбати занедбане селище в Пункахар'ю. За даними міністерства, заявник не мав досвіду в кемпінговому бізнесі, але пов'язаний з вищим російським керівництвом. Також двоє осіб з подвійним громадянством Росії й Ізраїлю хотіли придбати незабудовану ділянку площею 3,5 гектара. За даними Міністерства оборони, об'єкт нерухомості розташований поблизу важливих морських транспортних шляхів.

Скільки коштує нерухомість у Фінляндії?

Середня вартість житла у Фінляндії становить близько 1,8 тисячі євро за квадратний метр, проте ціна суттєво залежить від розташування, зазначає GEOLN.COM.

Найдорожче житло – у столичному регіоні. У Гельсінкі та передмістях квадратний метр коштує від 3,5 тисячі євро. У містах із населенням понад 100 тисяч осіб ціна становить приблизно 2,6 тисячі євро, а в менших населених пунктах вартість традиційно нижча.

