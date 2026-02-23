Аренда квартиры за 11 тысяч: в каких западных регионах это возможно

В западных областях Украины аренда жилья в 2026 году отличается почти вдвое в зависимости от города. Самые дешевые варианты сосредоточены в небольших городах, тогда как во Львове цены остаются высокими.

Какова стоимость аренды однокомнатной квартиры в западных регионах?

Самую низкую среднюю цену аренды однокомнатной квартиры среди западных городов фиксируют в Хмельницком – 11 500 гривен в месяц, сообщает ЛУН.

В других городах стоимость аренды составляет:

в Ровно – 12 000 гривен;

в Тернополе – 12 200 гривен;

в Луцке – 14 500 гривен;

в Черновцах – 15 200 гривен;

в Ивано-Франковске – 16 100 гривен.

Во Львове показатель достигает 19 300 гривен. Самую высокую среднюю цену среди западных городов зафиксировано в Ужгороде – 21 700 гривен в месяц.

За год аренда выросла неравномерно. Во Львове прирост составляет 14%, в Тернополе стоимость увеличилась на 15%, в Черновцах – 20%. В Ужгороде аренда выросла аж на 23%.

Разница в ценах объясняется структурой спроса. Львов и Ужгород остаются центрами релокации бизнеса, имеют активный рынок труда и стабильный спрос на аренду. В Хмельницком и Ровно спрос ниже, что сдерживает рост ставок.

К слову, Ужгород занял первое место среди областных центров по доле дохода, которую жители тратят на аренду жилья, сообщает OLX Недвижимость.

Где дешевле арендовать двухкомнатную квартиру?

В сегменте двухкомнатных квартир самые низкие средние цены фиксируют в Ровно и Хмельницком – по 12 000 гривен в месяц. В Тернополе аренда составляет 14 000 гривен, в Луцке – 16 000 гривен.

В Черновцах средняя ставка составляет 17 400 гривен, в Ивано-Франковске – 18 500 гривен. Во Львове аренда двухкомнатной квартиры стоит 21 700 гривен. Самым дорогим городом является Ужгород со средней стоимостью 30 400 гривен в месяц, что на несколько тысяч больше чем в столице.

Сколько стоит аренда жилья в Киеве?