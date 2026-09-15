Аренда почти в три раза дешевле, чем в Мадриде: где в Испании самое доступное жилье

Аренда жилья в Испании в среднем обходится более чем в 15 евро за квадратный метр, но в самых доступных столицах провинций стоимость почти вдвое ниже. Среди больших городов Валенсия также остается дешевле Мадрида и Барселоны, а в отдельных ее районах цены заметно ниже средних по городу.

Где в Испании дешевле всего снять квартиру

В августе 2026 года средняя стоимость аренды жилья в Испании составляла 15,1 евро за квадратный метр в месяц. За год этот показатель вырос на 5,8%, однако разница между отдельными городами остается значительной, пишет Idealista.

Среди столиц провинций самыми доступными оказались Хаэн и Касерес, где аренда обходилась в среднем в 8,3 евро за квадратный метр. Это почти вдвое меньше, чем средний показатель по стране, и значительно ниже, чем в крупнейших городах.

Для сравнения: в Мадриде аренда в среднем стоила 23,3 евро за квадратный метр, в Барселоне – 20,2 евро, а в Пальме – 19,3 евро. В Хаэне и Касересе квадратный метр аренды стоил почти на 15 евро дешевле, чем в Мадриде.

Сколько стоит аренда жилья в Валенсии

Валенсия не входит в число самых дешевых городов Испании, однако среди больших городов арендовать жилье здесь дешевле, чем в Мадриде и Барселоне. В августе средняя ставка в Валенсии составляла 16,3 евро за квадратный метр, а за год аренда подорожала на 3,5%.

В то же время цены заметно различаются в зависимости от района. Среди перечисленных районов самым доступным был Patraix, где аренда стоила в среднем 13,6 евро за квадратный метр, а за год ставка выросла на 5,2%.

В Хесусе средняя цена составляла 14,1 евро за квадратный метр, а в Л'Оливерете – 14,3 евро. В обоих районах ставка была ниже средней по Валенсии – 16,3 евро за квадратный метр.

Значительно дороже было в L'Eixample, где аренда достигла 18,4 евро за квадратный метр. Для этого района августовская ставка стала историческим максимумом, а разница с Patraix составляла почти 5 евро за квадратный метр в месяц.

Напомним, украинка, проживающая в Испании более двух лет, рассказала об особенностях аренды жилья в стране. В частности, она объяснила, какие документы могут потребовать владельцы квартир и что стоит обратить внимание при поиске жилья.