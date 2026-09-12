Дом XIX века с кинотеатром: где живут звезды "Человека-паука" Том Холланд и Зендея
Том Холланд превратил старый дом XIX века в Лондоне в современное жилье, где теперь живет вместе с Зендеей. После нескольких лет реконструкции здесь появились шесть спален, домашний кинотеатр и тренажерный зал.
Как выглядит дом Тома Холланда и Зендеи в Лондоне
Дом в Ричмонде на юго-западе Лондона Холланд приобрел в 2018 году примерно за 2,5 миллиона фунтов. Это трехэтажный дом XIX века, в котором до реконструкции было четыре спальни, пишет House & Garden.
Масштабные работы начались в 2020 году и продолжались до 2023-го. Дом значительно расширили: теперь в нем шесть спален, домашний кинотеатр и спортзал, а изменения коснулись не только внутреннего пространства, но и самой планировки.
Проект реконструкции также предусматривал сауну и отдельную игровую комнату. Голланд получил разрешение и на расширение подвала, а в целом для дома подавали шесть заявок на различные строительные изменения.
На участке планировали обустроить отдельную садовую комнату с деревянной отделкой и видом на ухоженный сад. В проекте также была оранжерея, которая должна была стать еще одним дополнительным пространством возле дома.
На месте старого гаража возвели большую боковую пристройку. Для нее подобрали традиционные вертикальные окна, похожие на те, что уже были в старой части дома, поэтому новая часть не слишком выбивается из общей архитектуры.
В то же время в ходе реконструкции сохранили характерные черты дома XIX века: эркерные окна, арочный вход, традиционные вертикальные окна и сочетание красного и светлого кирпича на фасаде.
Сам фасад очистили, а растительность, закрывавшую часть дома у входа, убрали. Обновили и въезд на территорию – старые деревянные ворота заменили современными электрическими.
Напомним, актриса Энн Хэтэуэй живет в доме в калифорнийском Охае, который по стилю напоминает швейцарское шале. Супруги приобрели его в 2014 году примерно за 3,6 миллиона долларов, а площадь дома составляет около 316 квадратных метров.