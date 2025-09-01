Германия возвращается к панелям как технологии массового строительства. Это связано с жилищным кризисом, который власти хотят преодолеть.

В немецких городах не хватает около 1,9 миллиона доступных квартир. Новый министр жилищного хозяйства Верена Губерц считает, что строительство панелек поможет заполнить этот пробел, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg CityLab.

Какими будут современные панельки?

Не всем гражданам понравилась идея власти массово строить панельки. Дело в том, что немцам они ассоциируются с типичными панельками советской эпохи: дешевыми, утилитарными и без всякой эстетики.

Однако первый такой дом, который недавно завершили в Берлине, доказывает обратное. Это современное 6-этажное здание, которое состоит из жилой и коммерческой части.



Современная панелька в Берлине / Фото Azure

Помещения площадью от 35 до 110 квадратных метров имеют свободные планировки. А значит, будущие жители смогут обустроить их как угодно.

Восточный и западный фасады состоят из панорамных окон-дверей, которые выполняют функцию охлаждения. В теплое время окна можно раздвинуть и сделать себе что-то вроде лоджии. Здание собрали из готовых бетонных блоков уже на месте за 6 недель.