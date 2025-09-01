Німеччина повертається до панельок як технології масового будівництва. Це пов'язано з житловою кризою, яку влада хоче подолати.

У німецьких містах бракує близько 1,9 мільйона доступних квартир. Нова міністерка житлового господарства Верена Губерц вважає, що будівництво панельок допоможе заповнити цю прогалину, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg CityLab.

Якими будуть сучасні панельки?

Не всім громадянам сподобалася ідея влади масово будувати панельки. Річ у тім, що німцям вони асоціюються з типовими панельками радянської епохи: дешевими, утилітарними й без жодної естетики.

Однак перший такий будинок, який нещодавно завершили у Берліні, доводить протилежне. Це сучасна 6-поверхова будівля, яка складається з житлової та комерційної частини.



Сучасна панелька в Берліні / Фото Azure

Приміщення площею від 35 до 110 квадратних метрів мають вільні планування. А отже, майбутні мешканці зможуть облаштувати їх як завгодно.

Східний та західний фасади складаються з панорамних вікон-дверей, які виконують функцію охолодження. У теплі пори вікна можна розсунути та зробити собі щось на кшталт лоджії. Будівлю зібрали з готових бетонних блоків уже на місці за 6 тижнів.