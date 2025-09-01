Як у радянські часи, але краще: Німеччина повертається до будівництва панельок
- Німеччина повертається до будівництва панельних будинків для вирішення житлової кризи.
- Це не будуть типові радянські панельки, а сучасне житло з вільним плануванням, панорамними вікнами та естетичним дизайном.
Німеччина повертається до панельок як технології масового будівництва. Це пов'язано з житловою кризою, яку влада хоче подолати.
У німецьких містах бракує близько 1,9 мільйона доступних квартир. Нова міністерка житлового господарства Верена Губерц вважає, що будівництво панельок допоможе заповнити цю прогалину, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg CityLab.
Якими будуть сучасні панельки?
Не всім громадянам сподобалася ідея влади масово будувати панельки. Річ у тім, що німцям вони асоціюються з типовими панельками радянської епохи: дешевими, утилітарними й без жодної естетики.
Однак перший такий будинок, який нещодавно завершили у Берліні, доводить протилежне. Це сучасна 6-поверхова будівля, яка складається з житлової та комерційної частини.
Сучасна панелька в Берліні / Фото Azure
Приміщення площею від 35 до 110 квадратних метрів мають вільні планування. А отже, майбутні мешканці зможуть облаштувати їх як завгодно.
Східний та західний фасади складаються з панорамних вікон-дверей, які виконують функцію охолодження. У теплі пори вікна можна розсунути та зробити собі щось на кшталт лоджії. Будівлю зібрали з готових бетонних блоків уже на місці за 6 тижнів.
Як панельки з'явилися у Німеччині?
Бетонні панельки стали невід'ємною частиною забудови саме у Східній Німеччині. Їх масово будували протягом 1970-х і 1980-х років. За три десятиліття було збудовано майже 2 мільйони квартир. У 1989 році в панельці жив кожен третій східний німець.
Спершу панельки здавалися комфортним житлом, адже кожна квартира мала ванну кімнату, кухню, центральне опалення. Ще й оренда була доступною, бо уряд зафіксував її на рівні 1930-х років.
Та після об’єднання Німеччини попит на панельки суттєво впав. Райони так занепали, що там залишалися жити лише малозабезпечені верстви населення. Головними недоліками панельок вважали відсутність утеплення та одноманітний дизайн.
Наступним етапом забудови в Німеччині були односімейні будинки на околицях міст.