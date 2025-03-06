История огромной иглы в Сумах: что она означает и почему установлена именно в ТЦ

Торговый центр "Мануфактура" в Сумах действительно уникален внешне. Частью его экстерьера является огромная игла – говорят, что она самая большая в Европе.

Символическое значение этой иглы известно даже не всем сумчанам. Историю места, где расположен торговый центр, могут рассказать разве что старожилы. Почему игла стала частью ТЦ и что она означает, рассказывает 24 Канал.

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Почему огромная игла является частью ТЦ

Длина сумской иглы – 20 метров. Сверху она имеет отверстие и тросы, спускающиеся вниз, напоминающие нити.

Игла является частью ТЦ "Мануфактура", который открыли в 2013 году. А раньше на его месте стояла суконная фабрика, в память о которой и смонтировали иглу.

Что известно о суконной фабрике в Сумах

Появилась суконная фабрика в 1916 году. Инициатором был поляк, по фамилии Чернобыльский, который выкупил городские бани и организовал там производство с ткацкими станками. После революции поляк эмигрировал, а фабрика была национализирована.

Во время Второй мировой войны фабрике предоставили статус оборонного предприятия, которое производило ткань для солдатских шинелей. Позже здания фабрики были разрушены немцами, и какое-то время они просто зарастали бурьяном.

Наибольшую известность суконная фабрика получила под названием "Красный текстильщик". Сейчас о ней напоминает название остановки общественного транспорта на улице Харьковской. Самым известным изделием, о котором вспоминают сумчане старшего возраста, были клетчатые детские пальто. Говорят, что их в 1970-1980-х годах носили дети всех городов и сел.



Суконная фабрика в начале 1980-х годов / Фото Sumy One

Предприятие начало приходить в упадок в 1991 году – возникли проблемы с нехваткой сырья, оборудование было устаревшее, условия труда плохими, а рынок сбыта приходил в упадок.

В конце концов, "Красный текстильщик" обанкротился, и в 2006 году его выкупило общество с ограниченной ответственностью. Производство перенесли, а здания фабрики снесли через год. Со временем там построили ТЦ "Мануфактура".