Одна из самых известных голливудских актрис и обладательница титула "самой красивой женщины планеты" готовится распрощаться с роскошным особняком в Лос-Анджелесе, который когда-то принадлежал культовому режиссеру Сесилу Де Миллю.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Page Six.

Что известно о легендарном доме?

Особняк, расположен в престижном районе Лос-Фелис, был возведен в 1913 году. Почти 40 лет он принадлежал режиссеру Сесилу Де Миллю, известному по эпической ленте "Десять заповедей". После смерти режиссера в 1959-м дом несколько раз менял владельцев, пока в 2017 году его не приобрела Анджелина Джоли за 24,5 миллиона долларов.

Поместье поражает своими масштабами:

шесть спален и 10 ванных комнат;

четыре камина;

большой винный погреб;

отдельный чайный домик;

бассейн с каскадными фонтанами;

ухоженные сады и аллеи.

Из окон открывается панорамный вид на обсерваторию Гриффит. Дом имеет особые элементы, что делают его уникальными: историческая лепнина, деревянная обшивка, арочные французские двери и классические зоны отдыха.

Во время пандемии COVID-19 актриса находилась в изоляции в этом доме вместе со своими шестью детьми. Джоли также предоставляла убежище друзьям, которые потеряли жилье во время лесных пожаров в этом районе в начале 2025 года.

Я хотела, чтобы это было близко к их папе, который живет всего в пяти минутах отсюда,

– рассказывала Джоли в 2021 году, имея в виду своего бывшего мужа Брэда Питта.

Как выглядит имение Джоли / Фото Page Six

Что сама Джоли говорит о доме?

В одном из интервью актриса рассказала, что больше всего ей нравится, что в доме, хоть и нет комнаты для развлечений, но есть много дорожек и мест для прогулок и размышлений.

Сейчас представители Анджелины Джоли не подтверждают и не опровергают информацию о том, что роскошный особняк будет выставлен на продажу.



