Бассейн с фонтаном и 10 ванн: Анджелина Джоли показала свое поместье
- Анджелина Джоли планирует продать особняк в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал режиссеру Сесилу Де Миллю.
- Особняк, приобретен Джоли в 2017 году за 24,5 миллиона долларов, имеет шесть спален, 10 ванных комнат, бассейн и другие роскошные удобства.
- Во время пандемии COVID-19 Джоли находилась в изоляции в этом доме с детьми и предоставляла убежище друзьям, которые потеряли жилье во время лесных пожаров.
Одна из самых известных голливудских актрис и обладательница титула "самой красивой женщины планеты" готовится распрощаться с роскошным особняком в Лос-Анджелесе, который когда-то принадлежал культовому режиссеру Сесилу Де Миллю.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Page Six.
Что известно о легендарном доме?
Особняк, расположен в престижном районе Лос-Фелис, был возведен в 1913 году. Почти 40 лет он принадлежал режиссеру Сесилу Де Миллю, известному по эпической ленте "Десять заповедей". После смерти режиссера в 1959-м дом несколько раз менял владельцев, пока в 2017 году его не приобрела Анджелина Джоли за 24,5 миллиона долларов.
Поместье поражает своими масштабами:
- шесть спален и 10 ванных комнат;
- четыре камина;
- большой винный погреб;
- отдельный чайный домик;
- бассейн с каскадными фонтанами;
- ухоженные сады и аллеи.
Из окон открывается панорамный вид на обсерваторию Гриффит. Дом имеет особые элементы, что делают его уникальными: историческая лепнина, деревянная обшивка, арочные французские двери и классические зоны отдыха.
Во время пандемии COVID-19 актриса находилась в изоляции в этом доме вместе со своими шестью детьми. Джоли также предоставляла убежище друзьям, которые потеряли жилье во время лесных пожаров в этом районе в начале 2025 года.
Я хотела, чтобы это было близко к их папе, который живет всего в пяти минутах отсюда,
– рассказывала Джоли в 2021 году, имея в виду своего бывшего мужа Брэда Питта.
Как выглядит имение Джоли / Фото Page Six
Что сама Джоли говорит о доме?
В одном из интервью актриса рассказала, что больше всего ей нравится, что в доме, хоть и нет комнаты для развлечений, но есть много дорожек и мест для прогулок и размышлений.
Сейчас представители Анджелины Джоли не подтверждают и не опровергают информацию о том, что роскошный особняк будет выставлен на продажу.
