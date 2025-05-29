Брэд Питт признался, что не считает чем-то слишком серьезным то, что его развод официально завершился. Об этом актер рассказал в интервью GQ, передает Show 24.

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Я не думаю, что это было настолько важно. Просто что-то, что пришло к своему завершению. Юридически,

– сказал голливудский актер.

Также Брэд Питт прокомментировал отношения с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Впервые пара вышла в свет в июле 2024 года на чемпионат мира по автогонкам "Формула-1" в Великобритании. Этим летом состоится премьера фильма о "Формуле-1" с Брэдом Питтом, поэтому журналист поинтересовался, был ли этот выход в свет заранее спланированным.

"Нет, чувак, это так не просчитывается. Если ты так живешь, о Боже, насколько бы это было изнурительно? Если ты живешь, проводя такие просчеты? Нет, жизнь просто движется вперед. Отношения движутся вперед", – поделился актер.

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