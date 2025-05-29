Бред Пітт зізнався, що не вважає чимось надто серйозним те, що його розлучення офіційно завершилося. Про це актор розповів в інтерв'ю GQ, передає Show 24.

Дивіться також Дружина Г'ю Джекмана подала на розлучення після майже 30 років у шлюбі й назвала причину

Я не думаю, що це було настільки важливо. Просто щось, що прийшло до свого завершення. Юридично,

– сказав голлівудський актор.

Також Бред Пітт прокоментував стосунки з дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон. Вперше пара вийшла у світ у липні 2024 року чемпіонат світу з автоперегонів "Формула-1" у Великій Британії. Цього літа відбудеться прем'єра фільму про "Формулу-1" з Бредом Піттом, тому журналіст поцікавився, чи був цей вихід у світ заздалегідь спланованим.

"Ні, чуваче, це так не прораховується. Якщо ти так живеш, о Боже, наскільки б це було виснажливо? Якщо ти живеш, проводячи такі прорахунки? Ні, життя просто рухається вперед. Стосунки рухаються вперед", – поділився актор.

Що відомо про розлучення Пітта й Джолі