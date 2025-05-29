До того ж акторка розсекретила, що саме зруйнувало цей союз. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.

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Так, за словами інсайдера, обом сторонам вдалося дійти згоди щодо фінансових питань. Деборра отримала хороші аліменти, хоч і були суперечки щодо суми. Тепер кожен із подружжя є фінансово захищеним і актори очікують на рішення суду щодо розірвання їхнього шлюбу, який тривав 27 років.

Зауважимо, що акторка зробила заяву, де фактично підтвердила, що причиною їхнього з Джекманом розриву стала зрада. Вона розповіла про "травматичний шлях зради", який їй довелося пройти. Деборра назвала це "глибокою раною", яка залишає слід на все її життя, однак підкреслила, що кожна людина приходить у наше життя з певною метою – навчити, зцілити, дати поштовх до особистого зростання. Відтак, вона зазначила, що завдяки досвіду стосунків з колишнім чоловіком здобула багато знань і мудрості.

Пара офіційно оголосила про розрив у вересні 2023 року, але чутки про зраду Джекмана почали ширитися ще раніше. У медіа з'явилася інформація про його роман із колегою по мюзиклу The Music Man – акторкою Саттон Фостер. А вже у січні 2025 року Г'ю Джекман підтвердив стосунки з нею.

Нагадаємо, Г'ю та Деборра-Лі познайомилися ще у 1995 році на зйомках серіалу Кореллі. Попри 13-річну різницю у віці, вони швидко стали парою і через два роки побралися. Після кількох викиднів подружжя усиновило двох дітей – сина Оскара та доньку Аву.