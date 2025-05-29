К тому же актриса рассекретила, что именно разрушило этот союз. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.

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Так, по словам инсайдера, обеим сторонам удалось прийти к согласию по финансовым вопросам. Деборра получила хорошие алименты, хоть и были споры относительно суммы. Теперь каждый из супругов является финансово защищенным и актеры ожидают решения суда о расторжении их брака, который длился 27 лет.

Заметим, что актриса сделала заявление, где фактически подтвердила, что причиной их с Джекманом разрыва стала измена. Она рассказала о "травматическом пути измены", который ей пришлось пройти. Деборра назвала это "глубокой раной", которая оставляет след на всю ее жизнь, однако подчеркнула, что каждый человек приходит в нашу жизнь с определенной целью – научить, исцелить, дать толчок к личному росту. Поэтому, она отметила, что благодаря опыту отношений с бывшим мужем получила много знаний и мудрости.

Пара официально объявила о разрыве в сентябре 2023 года, но слухи об измене Джекмана начали распространяться еще раньше. В медиа появилась информация о его романе с коллегой по мюзиклу The Music Man – актрисой Саттон Фостер. А уже в январе 2025 года Хью Джекман подтвердил отношения с ней.

Напомним, Хью и Деборра-Ли познакомились еще в 1995 году на съемках сериала "Корелли". Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, они быстро стали парой и через два года поженились. После нескольких выкидышей супруги усыновили двух детей – сына Оскара и дочь Аву.