Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Associated Press. І лише тепер вони нарешті знайшли спільне рішення.

Дивіться також Ви просто тварини, – донька Ірини Фаріон звернулась до "Кварталу 95" після новорічного випуску

Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення: подробиці

Адвокат Джолі, Джеймс Сайм, підтвердив, що одна з найвідоміших пар Голлівуду досягла остаточної угоди. За його словами, акторка, хоч і відчуває виснаження від тривалого і важкого процесу, однак переживає відчуття полегшення. Вона відчуває, що нарешті зможе рухатися далі.

Документи до суду ще не подали, оскільки суддя має підписати угоду, що стане остаточним кроком у розв'язанні цього питання.

Анджеліна Джолі подала на розлучення з Бредом Піттом у 2016 році після 12 років стосунків, звинувативши актора у фізичному насильстві. Ця подія викликала широкий резонанс у медіа. У 2019 році суддя оголосив, що пара офіційно розлучена, однак питання, пов'язані з розподілом майна та опікою над їхніми дітьми, залишалися відкритими та вимагали окремого розгляду.

Незабаром після цього суддя ухвалив рішення щодо рівної опіки над дітьми, однак Анджеліна Джолі подала заяву на усунення цього судді від справи через незареєстрований конфлікт інтересів. Це рішення призвело до того, що весь процес довелося починати заново, і обидві сторони знову звернулися до суду для розв'язання незакритих питань.

Що відомо про стосунки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Джолі та Пітт почали зустрічатися у 2004 році після того, як разом зіграли подружжя у популярному фільмі "Містер і місис Сміт".

"Містер і місис Сміт": дивіться онлайн трейлер фільму

Їхні стосунки стали дуже обговорюваними в медіа, і хоча вони довго тримали їх у таємниці, пара офіційно одружилася лише у 2014 році. Вони мають шестеро дітей, з яких троє були названими.