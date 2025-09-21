Подобрать для кухни мебель достаточно легко, особенно если заблаговременно определиться с нужным стилем. А вот с декором бывает сложнее.

Эксперты поделились трюком, как улучшить интерьер кухни благодаря одной простой детали. Она будет еще и не просто декором, а служить во время приготовления пищи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Как в декорировании использовать разделочные доски?

Дизайнеры "имеют в рукаве" один трюк, что добавляет кухне визуальной интересности и характера, не занимая при этом пространство. Это декорирование деревянными разделочными досками – можно столешницы, можно полки открытого типа и даже стены.



Стилизация рабочей поверхности / Фото Marie Flanigan Interiors

Это не только один из самых доступных способов задекорировать кухню, но и совместить эстетику и функциональность. Вот почему дизайнерам так нравится этот лайфхак.

Мне нравится прислонять большие доски к кухонному фартуку, почти как фон, образующий основу для столешницы. Оттуда меньшие доски можно располагать впереди, создавая намеренную, но одновременно непринужденную композицию,

– говорит дизайнер интерьеров Мари Фланиган.

Таким образом разделочные доски всегда остаются под рукой, и их нигде не надо искать во время приготовления пищи.

"Меня всегда привлекают доски с характером – большие круглые, удлиненные прямоугольные или винтажные изделия с резными ручками. Более темная древесина добавляет насыщенности, тогда как более светлые тона создают ощущение свежести и пространства на кухне", – подсказала Мари.



Разделочные доски на стене / Фото LH.Designs

Как еще можно интересно задекорировать кухню?

Разделочные доски – не единственная функциональная вещь на кухне, которую можно использовать как декор. Альтернативой могут быть сковородки и небольшие кастрюли, как бы странно это ни звучало. Для них обычно отводят отдельное место и вешают в ряд.

Отличным примером такого декорирования является кухня Дэвида и Виктории Бекхэмов, а также кухня Дженнифер Лопес. Бекхэмы развесили утварь над кухонным островом, а Лопес – на стене, что рядом с рабочей зоной.

Какие детали в целом в тренде?

