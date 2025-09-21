Эксперты поделились трюком, как улучшить интерьер кухни благодаря одной простой детали. Она будет еще и не просто декором, а служить во время приготовления пищи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.
Как в декорировании использовать разделочные доски?
Дизайнеры "имеют в рукаве" один трюк, что добавляет кухне визуальной интересности и характера, не занимая при этом пространство. Это декорирование деревянными разделочными досками – можно столешницы, можно полки открытого типа и даже стены.
Стилизация рабочей поверхности / Фото Marie Flanigan Interiors
Это не только один из самых доступных способов задекорировать кухню, но и совместить эстетику и функциональность. Вот почему дизайнерам так нравится этот лайфхак.
Мне нравится прислонять большие доски к кухонному фартуку, почти как фон, образующий основу для столешницы. Оттуда меньшие доски можно располагать впереди, создавая намеренную, но одновременно непринужденную композицию,
– говорит дизайнер интерьеров Мари Фланиган.
Таким образом разделочные доски всегда остаются под рукой, и их нигде не надо искать во время приготовления пищи.
"Меня всегда привлекают доски с характером – большие круглые, удлиненные прямоугольные или винтажные изделия с резными ручками. Более темная древесина добавляет насыщенности, тогда как более светлые тона создают ощущение свежести и пространства на кухне", – подсказала Мари.
Разделочные доски на стене / Фото LH.Designs
Как еще можно интересно задекорировать кухню?
Разделочные доски – не единственная функциональная вещь на кухне, которую можно использовать как декор. Альтернативой могут быть сковородки и небольшие кастрюли, как бы странно это ни звучало. Для них обычно отводят отдельное место и вешают в ряд.
Отличным примером такого декорирования является кухня Дэвида и Виктории Бекхэмов, а также кухня Дженнифер Лопес. Бекхэмы развесили утварь над кухонным островом, а Лопес – на стене, что рядом с рабочей зоной.
Какие детали в целом в тренде?
Журналисты известного британского журнала House Beautiful исследовали, что основными трендами в 2025 году являются:
- полки открытого типа;
- легкие узорчатые шторы;
- многослойное освещение;
- настенная живопись;
- латунная фурнитура.