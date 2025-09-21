Експерти поділилися трюком, як покращити інтер'єр кухні завдяки одній простій деталі. Вона буде ще й не просто декором, а слулуватиме під час приготування їжі, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Цікаво На кухні Гвінет Пелтроу є деталь, яку дизайнери назвали "найгарячішим трендом сезону": що це

Як у декоруванні використати обробні дошки?

Дизайнери "мають у рукаві" один трюк, що додає кухні візуальної цікавості та характеру, не займаючи при цьому простір. Це декорування дерев'яними обробними дошками – можна стільниці, можна полиці відкритого типу та навіть стіни.



Стилізація робочої поверхні / Фото Marie Flanigan Interiors

Це не лише один із найдоступніших способів задекорувати кухню, але й поєднати естетику та функціональність. Ось чому дизайнерам так подобається цей лайфхак.

Мені подобається притуляти більші дошки до кухонного фартуха, майже як фон, що утворює основу для стільниці. Звідти менші дошки можна розташовувати попереду, створюючи навмисну, але водночас невимушену ​​композицію,

– каже дизайнерка інтер'єрів Марі Фланіган.

У такий спосіб обробні дошки завжди залишаються під рукою, і їх ніде не треба шукати під час приготування їжі.

"Мене завжди приваблюють дошки з характером – великі круглі, видовжені прямокутні або вінтажні вироби з різьбленими ручками. Темніша деревина додає насиченості, тоді як світліші тони створюють відчуття свіжості та простору на кухні", – підказала Марі.



Обробні дошки на стіні / Фото LH.Designs

Як ще можна цікаво задекорувати кухню?

Обробні дошки – не єдина функціональна річ на кухні, яку можна використати як декор. Альтернативою можуть бути сковорідки та невеликі каструлі, як би дивно це не звучало. Для них зазвичай відводять окреме місце й вішають у ряд.

Чудовим прикладом такого декорування є кухня Девіда та Вікторії Бекхемів, а також кухня Дженніфер Лопес. Бекхеми розвісили начиння над кухонним островом, а Лопес – на стіні, що поруч з робочою зоною.

Які деталі загалом у тренді?

Журналісти відомого британського журналу House Beautiful дослідили, що основними трендами у 2025 році є: