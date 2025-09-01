Инженеры разработали 6-метровый дом с "умной планировкой": реально ли там жить
Австралийские инженеры и дизайнеры разработали, по их словам, "дом будущего". Это компактное одноэтажное жилье длиной 6 метров.
Разработчики говорят, что уникальность такого мини-дома заключается в максимальной экономии пространства. В то же время имеющаяся площадь имеет "умную планировку", рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.
Как выглядит 6-метровый дом?
По словам инженеров, тип жилья разработали на основе двухосного прицепа. Он близок к модели европейских домов на колесах (североамериканские обычно достигают 13,7 метров длины).
Миниатюрный дом имеет два входа. В центре располагается кухня, которая оборудована:
- печью на две конфорки, которая работает на пропане;
- духовкой, раковиной и небольшим количеством шкафов.
- местом для установки стиральной машины и холодильника.
Обеденная зона также есть, расположена рядом с кухней. Здесь дизайнеры решили поставить "барную стойку" на двух человек, которая также может служить рабочим местом.
Кухня и обеденная зона / Фото Tiny Tect Tiny Houses
Рядом стоит встроенная в стену кровать, которую в любое время можно разложить или сложить так, что она будет вообще не заметна. Таким образом помещение легко трансформируется и может иметь различное назначение
Напротив раскладной спальни обустроена раскладная мини-гостиная с диваном. Это пространство можно переоборудовать, например, на вторую спальню.
Пространство для спальни / Фото Tiny Tect Tiny Houses
В противоположной стороне расположена ванная комната. Несмотря на то, что она крошечная, там поместилось все необходимое: раковина, душ и компостный туалет. Стоимость дома – 72 тысячи долларов. Информации о международной доставке пока нет.
Что известно о компании-разработчике?
Австралийскую компанию Tiny Tect основали супруги Элисон и Бен, которые реализовали уже немало успешных строительных проектов.
Элисон – архитектор с более чем 20-летним опытом работы. Бен – опытный бизнес-менеджер и руководитель девелоперских проектов различного масштаба.
Идея строить маленькие домики возникла после отпуска, когда пара путешествовала с семьей караваном. Тогда и супруги оценили преимущества крошечных домов и решили предложить что-то более комфортное.