Австралийские инженеры и дизайнеры разработали, по их словам, "дом будущего". Это компактное одноэтажное жилье длиной 6 метров.

Разработчики говорят, что уникальность такого мини-дома заключается в максимальной экономии пространства. В то же время имеющаяся площадь имеет "умную планировку", рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Как выглядит 6-метровый дом?

По словам инженеров, тип жилья разработали на основе двухосного прицепа. Он близок к модели европейских домов на колесах (североамериканские обычно достигают 13,7 метров длины).

Миниатюрный дом имеет два входа. В центре располагается кухня, которая оборудована:

печью на две конфорки, которая работает на пропане;

духовкой, раковиной и небольшим количеством шкафов.

местом для установки стиральной машины и холодильника.

Обеденная зона также есть, расположена рядом с кухней. Здесь дизайнеры решили поставить "барную стойку" на двух человек, которая также может служить рабочим местом.



Кухня и обеденная зона / Фото Tiny Tect Tiny Houses

Рядом стоит встроенная в стену кровать, которую в любое время можно разложить или сложить так, что она будет вообще не заметна. Таким образом помещение легко трансформируется и может иметь различное назначение

Напротив раскладной спальни обустроена раскладная мини-гостиная с диваном. Это пространство можно переоборудовать, например, на вторую спальню.



Пространство для спальни / Фото Tiny Tect Tiny Houses

В противоположной стороне расположена ванная комната. Несмотря на то, что она крошечная, там поместилось все необходимое: раковина, душ и компостный туалет. Стоимость дома – 72 тысячи долларов. Информации о международной доставке пока нет.