Как сделать правильный выбор при покупке недвижимости – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Назар Процик.

На что следует обращать внимание при выборе жилья?

По словам эксперта, одним из ключевых аспектов является тип фасада. Вентилируемые фасады обычно дороже так называемых "мокрых", но обеспечивают лучшую энергоэффективность и долговечность дома. Важное значение имеет и качество утепления, ведь от этого зависят будущие расходы на отопление и кондиционирование.

Еще один момент, который часто недооценивают, – шумоизоляция. Если дом расположен рядом с оживленной трассой или активной инфраструктурой, именно этот фактор будет определять уровень комфорта. Не менее важными являются придомовая территория и дизайн холлов, которые формируют ощущение пространства и влияют на общий уровень жилого комплекса. Отдельно стоит рассмотреть планировку квартиры.

Планировка квартиры тоже очень важна: некоторые застройщики пытаются максимально использовать каждый метр площади, но при этом создают неудобные ниши или углы, которые не добавляют комфорта. Другие же предлагают более продуманные и гибкие планировки, которые можно легко перепланировать в будущем,

Ключевые моменты, на которые стоит обращать внимание при выборе жилья / Фото Unsplash

Все эти факторы прямо влияют на комфорт проживания, эксплуатационные расходы и даже рыночную цену жилья. Поэтому, сравнивая варианты, стоит учитывать не только цену квадратного метра, но и то, что она включает. Это поможет сделать более осознанный и выгодный выбор.

