Как сделать правильный выбор при покупке недвижимости и на что стоит обратить внимание – в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Назар Процик.

На что стоит обратить внимание при покупке недвижимости?

По словам эксперта, именно локация, в которой расположен дом, на 50% влияет на выбор жилья. Большинство покупателей выбирают знакомые им районы, и реже решаются переехать в другую часть города.

Я советую начинать с выбора локации, а уже потом смотреть на сам дом и предложения застройщика,

– отметил специалист.

После определения с местом стоит обратить внимание на:

качество материалов, из которых возведен дом,

планировку квартиры.



Как сделать правильный выбор при покупке недвижимости / Фото Unsplash

Эксперт отмечает, что даже высококачественное жилье может не оправдать ожиданий, если вокруг нет надлежащей инфраструктуры. И наоборот – хорошо продуманная инфраструктура может компенсировать определенные недостатки объекта.

Три основных критерия выбора жилья, по словам эксперта:

Локация – район, транспортная доступность, инфраструктура.

Качество материалов – технологии и стандарты строительства.

Планировка – удобство и функциональность пространства.

Ранее мы писали, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Украины выросла в среднем на 1 – 2% в июле. Самые высокие цены обычно в западных регионах, а самые низкие – в прифронтовых.



