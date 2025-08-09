Самая высокая средняя стоимость сейчас в Киеве. Столицу аналитики аналитики DIM.RIA анализируют отдельно от области, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Не Львовщина и не Киевщина: в каких областях покупатели больше заинтересовались новыми квартирами

Сколько стоит квадратный метр в разных городах?

Лидерами по стоимости квадратного метра являются преимущественно западные области. Вот где в Украине сейчас самые высокие цены:

Киев – 1,4 тысячи долларов;

Львовщина, Закарпатье, Днепропетровщина – 1,1 тысячи долларов;

Кировоградщина – 1 тысяча долларов;

Ровенская область – 969 долларов;

Черновицкая область – 966 долларов.

Также достаточно высокие цены в Одесской (953 доллара), Винницкой (920 долларов) и Ивано-Франковской (906 долларов) областях.



Цены на квадратный метр в новостройках / Инфографика DIM.RIA

Области со средней стоимостью до 900 долларов за квадрат выделяем как "золотую середину", а это:

Волынская область – 872 доллара;

Киевская область – 870 долларов;

Полтавская область – 851 доллар;

Харьковская область – 832 доллара;

Житомирская область – 795 долларов;

Черкасская область – 791 доллар.

Хмельницкую и Тернопольскую области можно назвать бюджетными областями с лучшей ситуацией с безопасностью. Там квадратный метр стоит 730 и 716 долларов соответственно.

Самые низкие цены в дальнейшем в прифронтовых областях или в регионах, где фиксируют частые обстрелы. Это Николаевская (713 долларов), Черниговская (690 долларов), Сумская (544 доллара) и Запорожская (512 долларов) области.