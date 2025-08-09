Найвища середня вартість зараз у Києві. Столицю аналітики DIM.RIA аналізують окремо від області, розповідає 24 Канал.
Скільки коштує квадратний метр в різних містах?
Лідерами за вартістю квадратного метра є переважно західні області. Ось де в Україні зараз найвищі ціни:
- Київ – 1,4 тисячі доларів;
- Львівщина, Закарпаття, Дніпропетровщина – 1,1 тисячі доларів;
- Кіровоградщина – 1 тисяча доларів;
- Рівненщина – 969 доларів;
- Чернівеччина – 966 доларів.
Також досить високі ціни в Одеській (953 долари), Вінницькій (920 доларів) та Івано-Франківській (906 доларів) областях.
Ціни на квадратний метр у новобудовах / Інфографіка DIM.RIA
Області із середньою вартістю до 900 доларів за квадрат виокремлюємо як "золоту середину", а це:
- Волинська область – 872 долари;
- Київська область – 870 доларів;
- Полтавська область – 851 долар;
- Харківська область – 832 долари;
- Житомирська область – 795 доларів;
- Черкаська область – 791 долар.
Хмельниччину та Тернопільщину можна назвати бюджетними областями з кращою безпековою ситуацією. Там квадратний метр коштує 730 та 716 доларів відповідно.
Найнижчі ціни надалі у прифронтових областях або в регіонах, де фіксують часті обстріли. Це Миколаївська (713 доларів), Чернігівська (690 доларів), Сумська (544 долари) та Запорізька (512 доларів) області.