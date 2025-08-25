Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості та на що варто звернути увагу – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.
На що варто звернути увагу під час купівлі нерухомості?
За словами експерта, саме локація, в якій розташований будинок, на 50% впливає на вибір житла. Більшість покупців обирають знайомі їм райони, і рідше наважуються переїхати в іншу частину міста.
Я раджу починати з вибору локації, а вже потім дивитися на сам будинок і пропозиції забудовника,
– зазначив фахівець.
Після визначення з місцем варто звернути увагу на:
- якість матеріалів, з яких зведено будинок,
- планування квартири.
Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості / Фото Unsplash
Експерт наголошує, що навіть високоякісне житло може не виправдати очікувань, якщо довкола немає належної інфраструктури. І навпаки – добре продумана інфраструктура може компенсувати певні недоліки об'єкта.
Три основні критерії вибору житла, за словами експерта:
- Локація – район, транспортна доступність, інфраструктура.
- Якість матеріалів – технології та стандарти будівництва.
- Планування – зручність та функціональність простору.
