Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості та на що варто звернути увагу – у коментарі 24 Каналу розповів експерт Назар Процик.

На що варто звернути увагу під час купівлі нерухомості?

За словами експерта, саме локація, в якій розташований будинок, на 50% впливає на вибір житла. Більшість покупців обирають знайомі їм райони, і рідше наважуються переїхати в іншу частину міста.

Я раджу починати з вибору локації, а вже потім дивитися на сам будинок і пропозиції забудовника,

– зазначив фахівець.

Після визначення з місцем варто звернути увагу на:

якість матеріалів, з яких зведено будинок,

планування квартири.



Як зробити правильний вибір під час купівлі нерухомості / Фото Unsplash

Експерт наголошує, що навіть високоякісне житло може не виправдати очікувань, якщо довкола немає належної інфраструктури. І навпаки – добре продумана інфраструктура може компенсувати певні недоліки об'єкта.

Три основні критерії вибору житла, за словами експерта:

Локація – район, транспортна доступність, інфраструктура.

Якість матеріалів – технології та стандарти будівництва.

Планування – зручність та функціональність простору.

