Бывшего народного депутата от "Партии регионов" подозревают в схеме незаконного владения государственной землей стоимостью 160 миллионов гривен. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Юрия Иванющенко.

Решение об аресте было принято 14 октября по ходатайству детективов НАБУ, пишет 24 Канал со ссылкой на САП.

Смотрите также Цены на землю в Украине выросли: сколько стоит гектар в середине октября

Что известно о событиях?

Бывший депутат получил подозрение 6 сентября. Иванющенко обвиняют в организации легализации государственного имущества, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров. Сейчас на этой земле расположен рынок "Столичный".

Владелец ООО "Рынка сельскохозяйственной продукции Столичный" с 2012 года снимал земельный участок площадью 157,42 га. Участок принадлежал к категории земель жилой и общественной застройки.

По информации НАБУ, весной 2021 года между бывшим депутатом и одной из застройщиц возник конфликт из-за земельного участка. Чтобы получить полный контроль застройщица Владислава Молчанова незаконно переоформила все активы на подставные фирмы.

В мае 2021 года земельный участок разделили на девять частей. Затем на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

Во время урегулирования конфликта Иванющенко и Молчанова подписали меморандум о совместном использовании земельного массива. В сентябре того же года доверенное лицо бывшего нардепа вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Как выглядит рынок "Столичный"?

Рынок "СТОЛИЧНЫЙ" самый масштабный в Украине рынок свежих продуктов. Это продовольственный мегаполис, работающий 24 часа в сутки с целью обеспечить покупателей свежими продуктами из разных уголков мира. В его сердце работает более 500 компаний, которые специализируются на дистрибуции, производстве, импорте и экспорте свежих и замороженных продуктов,

– отмечается на официальном сайте.

Карта рынка "Столичный" | Фото с сайта рынка "Столичный"

Рынок разделен на 6 павильонов с различными товарами – фрукты и овощи, сыры и колбасы, мясо и рыба, бакалея, садовый центр, товары для авто. Содержит складское помещение, гастромаркет и профессиональную кухню-студию.

Интересно! Кухня-студия GastroHub сочетает в себе кухню с профессиональным оборудованием, зону активных мастер-классов для поваров, возможности для food-съемки, PopUp-ресторан, современный конференц-зал.

Что известно о Юрии Иванющенко?