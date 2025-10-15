Решение об аресте было принято 14 октября по ходатайству детективов НАБУ, пишет 24 Канал со ссылкой на САП.

Что известно о событиях?

Бывший депутат получил подозрение 6 сентября. Иванющенко обвиняют в организации легализации государственного имущества, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров. Сейчас на этой земле расположен рынок "Столичный".

Владелец ООО "Рынка сельскохозяйственной продукции Столичный" с 2012 года снимал земельный участок площадью 157,42 га. Участок принадлежал к категории земель жилой и общественной застройки.

По информации НАБУ, весной 2021 года между бывшим депутатом и одной из застройщиц возник конфликт из-за земельного участка. Чтобы получить полный контроль застройщица Владислава Молчанова незаконно переоформила все активы на подставные фирмы.

В мае 2021 года земельный участок разделили на девять частей. Затем на основании мнимых сделок продали трем обществам, связанным с застройщицей.

Во время урегулирования конфликта Иванющенко и Молчанова подписали меморандум о совместном использовании земельного массива. В сентябре того же года доверенное лицо бывшего нардепа вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Как выглядит рынок "Столичный"?

Рынок "СТОЛИЧНЫЙ" самый масштабный в Украине рынок свежих продуктов. Это продовольственный мегаполис, работающий 24 часа в сутки с целью обеспечить покупателей свежими продуктами из разных уголков мира. В его сердце работает более 500 компаний, которые специализируются на дистрибуции, производстве, импорте и экспорте свежих и замороженных продуктов,

– отмечается на официальном сайте.

Карта рынка "Столичный" | Фото с сайта рынка "Столичный"

Рынок разделен на 6 павильонов с различными товарами – фрукты и овощи, сыры и колбасы, мясо и рыба, бакалея, садовый центр, товары для авто. Содержит складское помещение, гастромаркет и профессиональную кухню-студию.

Интересно! Кухня-студия GastroHub сочетает в себе кухню с профессиональным оборудованием, зону активных мастер-классов для поваров, возможности для food-съемки, PopUp-ресторан, современный конференц-зал.

