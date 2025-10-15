Колишнього народного депутата від "Партії регіонів" підозрюють у схемі незаконного володіння державною землею вартістю 160 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Юрія Іванющенка.

Рішення про арешт було ухвалено 14 жовтня за клопотанням детективів НАБУ, пише 24 Канал з посиланням на САП.

Що відомо про події?

Колишній депутат отримав підозру 6 вересня. Іванющенка звинувачують в організації легалізації державного майна, а саме дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів. Зараз на цій землі розташований ринок "Столичний".

Власник ТОВ "Ринку сільськогосподарської продукції Столичний" з 2012 року винаймав земельну ділянку площею 157,42 га. Ділянка належала до категорії земель житлової та громадської забудови.

За інформацією НАБУ, навесні 2021 року між колишнім депутатом та однією зі забудовниць виник конфлікт через земельну ділянку. Щоб отримати повний контроль забудовниця Владислава Молчанова незаконно переоформила всі активи на підставні фірми.

У травні 2021 року земельну ділянку розділили на дев’ять частин. Потім на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

Під час врегулювання конфлікту Іванющенко та Молчанова підписали меморандум щодо спільного використання земельного масиву. У вересні того ж року довірена особа колишнього нардепа увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Який вигляд має ринок "Столичний"?

Ринок "СТОЛИЧНИЙ" наймасштабніший в Україні ринок свіжих продуктів. Це продовольчий мегаполіс, що працює 24 години на добу з метою забезпечити покупців найсвіжішими продуктами з різних куточків світу. В його серці працює понад 500 компаній, які спеціалізуються на дистрибуції, виробництві, імпорті та експорті свіжих та заморожених продуктів,

– зазначається на офіційному сайті.

Карта ринку "Столичний" | Фото із сайту ринку "Столичний"

Ринок поділений на 6 павільйонів з різними товарами – фрукти та овочі, сири й ковбаси, м’ясо та риба, бакалія, садовий центр, товари для авто. Містить складське приміщення, гастромаркет та професійну кухню-студію.

Цікаво! Кухня-студія GastroHub поєднує в собі кухню з професійним обладнанням, зону активних майстер-класів для кухарів, можливості для food-зйомки, PopUp-ресторан, сучасний конференц-зал.

Що відомо про Юрія Іванющенка?