Генпрокуратура просить відновити розшук Іванющенка: провадження проти нього не закрили

Проти Юрія Іванющенка, соратника президента-утікача Януковича, відновили закриті нещодавно кримінальні провадження. Екс-нардепа від "Партії регіонів", відомого під прізвиськом "Юра Єнакієвський", також повторно мають оголосити у розшук.

Про поновлення кримінальних проваджень повідомила на своїй Facebook-сторінці речниця генпрокурора Лариса Сарган. Вона зазначила, що заступник генпрокурора скасував постанови, видані прокуратурою Одеської області про закриття кримінального провадження, в якому звинувачують Іванющенка.

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Голові Національної поліції України направлено листа щодо поновлення розшуку Юрія Іванющенка,

– додає Сарган.

У чому звинувачують Іванющенка?

– Кримінальне провадження проти нього відкрили за статтями "Привласнення і розтрата майна", "Незаконне збагачення", "Вимагання" та "Підроблення документів".

– По факту, його звинувачують у рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр" та у розкраданні 5 мільярдів гривень "кіотських" грошей.

Що відомо про розкрадання "кіотських грошей"?

​Мовиться про розкрадання 5 мільярдів гривень "кіотських" грошей, які Україна отримала від продажу квот Японії на викиди парникових газів. Ці гроші мали піти на "зелені" інвестиційні проекти. Мільйонні тендери тоді виграла компанія "Карпатибудінвест", яку пов'язують з Іванющенком.

Чому проти Іванющенка закрили справу?

Справу проти політика закрили ще в квітні 2019 року. Серед причин прокуратура вказала скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення та зобов’язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалась "рейдерства" одеського ринку.

У поліції підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області.

Що відомо про Юрія Іванющенка?

Це – олігарх, який у 2007 році став нардепом від "Партії регіонів". Іванющенка називали одним із найвпливовіших людей в Україні. У 2014 році після Революції гідності втік з України і зараз живе в Монако.



Юрій Іванющенко



Після цього його оголосили у розшук за підозрою у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах.



У 2014 році Іванющенко потрапив під санкції США, Євросоюзу та Швейцарії як людина з оточення Януковича. Втім, згодом зі списків його виключили. Європейський суд визнав це рішення безпідставним.

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