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      Які шанси в політиків часів Януковича повернутися: коментар експерта

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      Дехто з осіб часів Віктора Януковича нікуди не йшов з української політики. Наприклад, Андрій Портнов не брав участі в політичному процесі, але залишався в ньому опосередковано.

      По Онищенку скоріше за все, що ЦВК оскаржуватиме рішення і там є дуже жорсткі аргументи, тому навряд чи він буде балотуватися. Про це в прямому ефірі 24 каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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      Політолог стверджував, що по Портнову ситуація специфічна. Його пробували притягнути до відповідальності, але нічого не знайшли. Хоча проти багатьох людей з Адміністрації Президента, які залишилися в Україні, навіть не відкривалися справи.

      Це проблема в законодавстві, яке лібералізував Портнов, як знав. А з іншого боку, я думаю, що не було і особливого бажання відкривати справи,
      – пояснив Володимир Фесенко.

      "Знову ж таки про Портнова. Я вчора дивився його передачу і подумав, що якби у Порошенка у 2014 році була людина з такою сильною мотивацією, юридичними здібностями та талантами, то справа Майдану давно б була не тільки в суді, а мала б вже судовий вирок. Але такої людини не знайшлося", – додав політолог.

      Андрій Портнов
      Андрій Портнов

      Фесенко заявив, що помилка Порошенка в тому, що замість того, аби прибрати суддів, яких свого часу розставляв Портнов, то він їх всіх залишив, адже думав використовувати. А зараз оці "портновські" судді несуть смертельну загрозу для самого Порошенка.

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      "Проте, якщо і будуть спроби притягнути Порошенка до відповідальності, то на його захист можуть встати Західні партнери, які свого часу захищали Юлію Тимошенко. Але якщо у справах "Укроборонпрому" та по деяких інших будуть серйозні докази, тоді ризики можуть виникнути й для Петра Олексійовича", – підсумував Володимир Фесенко.

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      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Андрій Портнов Петро Порошенко Судді Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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