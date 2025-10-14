Яка вартість паю у середині жовтня 2025 року?

Протягом минулого, 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Цієї весни зростання цін на землю відновилося після зими, сягнувши у квітні та травні порівняно високих значень, на початку літа було деяке зниження цін з підйомом у серпні, а зараз же вартість гектара продовжує падати, як і на початку місяця.

Зараз у середньому по Україні земля коштує 65 303 гривні, а у вересні вартість складала 62 011 гривень. Зростання за місяць склало понад 3000 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.

В якій області України земля найбільше здорожчала?

Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом і ціна її зросла, при цьому перша трійка лідерів цін дещо. В середині жовтня найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (388 651 гривня за гектар). На другому місці Київська область (159 174 гривні за гектар). Третя за вартістю землі Тернопільська область з ціною 141 752 гривні за гектар.

Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 30 252 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Дніпропетровській (36 109 гривень) і Херсонській (36 215 гривні) областях.

