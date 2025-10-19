Что дешевле, а что надежнее: плюсы и минусы материалов для строительства
- Кирпич обеспечивает прочность и долговечность, но является дорогим и строится медленно.
- Дерево является экологичным и доступным по цене, но подвергается риску гниения и пожарной опасности.
Решение о том, какой материал выбрать для строительства собственного жилья влияет как на расходы, так и на условия проживания. Одни варианты служат десятилетиями, а другие привлекают быстрым монтажом и экологичностью.
Как выбрать материал для строительства дома?
По каждому материалу, из которого можно построить дом, есть как преимущества, так и недостатки. Например, кирпич довольно прочный, но дорогой, а вот стоимость древесины довольно невысокая, впрочем есть риск гниения, передает 24 Канал со ссылкой на OLX.
- Дом из кирпича
Строительство дома из такого материала никогда не потеряет своих качеств в течение десятилетий. К преимуществам входят: прочность, разнообразие вида, кирпич противостоит неблагоприятным погодным условиям, хорошая шумоизоляция и долговечность (сооружение может простоять более 100 или даже 200 лет).
В то же время среди недостатков есть: цена строительства такого дома, строительство продолжается довольно медленно, а еще высокий уровень гигроскопичности.
- Дом из пенобетона и газобетона
Такой дом будет отвечать современности, а в составе таких материалов – пенообразователь, вода, цементный раствор и песок.
К плюсам материала можно учесть хорошую теплоизоляцию если сравнивать с кирпичом, а еще негорючесть. Кроме того, дом из таких материалов довольно быстро возводят, а их легкость помогает отказаться от большого фундамента.
Но стоит заметить, что минусы пенобетона и газобетона все же есть: это вероятность трещин и риск повреждения, а еще потребность во внешней обработке, а следовательно, большие расходы.
- Дом из дерева
К плюсам таких домов входят: морозостойкость, экологичность и эстетичность. Кроме того, стоимость возведения такого дома довольно невысокая, по сравнению с кирпичом.
А вот главные минусы заключаются в риске гниения, пожарной опасности, высокой гигроскопичности и большой усадке.
- Дом из сборных панелей
Такое строительство будет довольно быстрым, а еще дом будет устойчивым к грибкам. Более того, низкая теплоемкость дает возможность эксплуатировать сооружение даже при экстремально низких температурах на улице.
Однако из-за высокой энергоэффективности без качественной вентиляции проживания будет некомфортным. Также есть ограничения в количестве этажей (максимум 2). А еще есть потребность в качественной гидроизоляции пола и внешней отделке.
Обратите внимание! Для строительства дома для семьи советуют выбирать тихие и "зеленые" локации с хорошей инфраструктурой, в частности недалеко от города. Например, если взять Львов, то это Брюховичи, Рудно, Зимняя Вода и т.д.
Какие документы нужны для строительства?
Для того, чтобы начать строительство дома нужно иметь законные основания для эксплуатации земли и оформления строительного паспорта.
Поэтому, жилой дом можно строить только на участке, который имеет: целевое назначение "для жилой застройки" и официально зарегистрированный кадастровый номер.
Регистрация права собственности на построенный дом осуществляется через представление декларации о готовности объекта к эксплуатации и получения адреса через местные административные органы.