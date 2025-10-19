Решение о том, какой материал выбрать для строительства собственного жилья влияет как на расходы, так и на условия проживания. Одни варианты служат десятилетиями, а другие привлекают быстрым монтажом и экологичностью.

Как выбрать материал для строительства дома?

По каждому материалу, из которого можно построить дом, есть как преимущества, так и недостатки. Например, кирпич довольно прочный, но дорогой, а вот стоимость древесины довольно невысокая, впрочем есть риск гниения, передает 24 Канал со ссылкой на OLX.

Читайте также Не Киев и западные области: где за год аренда жилья подорожала аж на 34%

Дом из кирпича

Строительство дома из такого материала никогда не потеряет своих качеств в течение десятилетий. К преимуществам входят: прочность, разнообразие вида, кирпич противостоит неблагоприятным погодным условиям, хорошая шумоизоляция и долговечность (сооружение может простоять более 100 или даже 200 лет).

В то же время среди недостатков есть: цена строительства такого дома, строительство продолжается довольно медленно, а еще высокий уровень гигроскопичности.

Дом из пенобетона и газобетона

Такой дом будет отвечать современности, а в составе таких материалов – пенообразователь, вода, цементный раствор и песок.

К плюсам материала можно учесть хорошую теплоизоляцию если сравнивать с кирпичом, а еще негорючесть. Кроме того, дом из таких материалов довольно быстро возводят, а их легкость помогает отказаться от большого фундамента.

Но стоит заметить, что минусы пенобетона и газобетона все же есть: это вероятность трещин и риск повреждения, а еще потребность во внешней обработке, а следовательно, большие расходы.

Дом из дерева

К плюсам таких домов входят: морозостойкость, экологичность и эстетичность. Кроме того, стоимость возведения такого дома довольно невысокая, по сравнению с кирпичом.

А вот главные минусы заключаются в риске гниения, пожарной опасности, высокой гигроскопичности и большой усадке.

Дом из сборных панелей

Такое строительство будет довольно быстрым, а еще дом будет устойчивым к грибкам. Более того, низкая теплоемкость дает возможность эксплуатировать сооружение даже при экстремально низких температурах на улице.

Однако из-за высокой энергоэффективности без качественной вентиляции проживания будет некомфортным. Также есть ограничения в количестве этажей (максимум 2). А еще есть потребность в качественной гидроизоляции пола и внешней отделке.

Обратите внимание! Для строительства дома для семьи советуют выбирать тихие и "зеленые" локации с хорошей инфраструктурой, в частности недалеко от города. Например, если взять Львов, то это Брюховичи, Рудно, Зимняя Вода и т.д., пишет Mistechko.com.

Какие документы нужны для строительства?