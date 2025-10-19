Рішення про те, який матеріал обрати для будівництва власного житла впливає як на витрати, так і на умови проживання. Одні варіанти служать десятиліттями, а інші приваблюють швидким монтажем та екологічністю.

Як обрати матеріал для будівництва будинку?

По кожному матеріалу, з якого можна побудувати будинок, є як переваги, так і недоліки. Наприклад, цегла є доволі міцною, але дорогою, а от вартість деревини доволі невисока, втім є ризик гниття, передає 24 Канал з посиланням на OLX.

Будинок з цегли

Будівництво дому з такого матеріалу ніколи не втратить своїх якостей протягом десятиліть. До переваг входять: міцність, різноманітність вигляду, цегла протистоїть несприятливим погодним умовам, хороша шумоізоляція та довговічність (споруда може простояти понад 100 або навіть 200 років).

Водночас серед недоліків є: ціна будівництва такого будинку, будівництво триває доволі повільно, а ще високий рівень гігроскопічності.

Будинок з пінобетону й газобетону

Такий будинок відповідатиме сучасності, а у складі таких матеріалів – піноутворювач, вода, цементний розчин та пісок.

До плюсів матеріалу можна врахувати гарну теплоізоляцію якщо порівнювати із цеглою, а ще негорючість. Крім того, будинок із таких матеріалів доволі швидко зводять, а їхня легкість допомагає відмовитися від великого фундаменту.

Але варто зауважити, що мінуси пінобетону та газобетону все ж таки є: це ймовірність тріщин та ризик пошкодження, а ще потреба в зовнішній обробці, а отже, більші витрати.

Будинок з дерева

До плюсів таких будинків входять: морозостійкість, екологічність та естетичність. Крім того, вартість зведення такого будинку доволі невисока, порівняно з цеглою.

А от головні мінуси полягають у ризику гниття, пожежній небезпеці, високій гігроскопічності та великій усадці.

Будинок зі збірних панелей

Таке будівництво буде доволі швидким, а ще будинок буде стійким до грибків. Ба більше, низька тепломісткість дає можливість експлуатувати споруду навіть за екстремально низьких температур на вулиці.

Однак через високу енергоефективність без якісної вентиляції проживання буде некомфортним. Також є обмеження в кількості поверхів (максимум 2). А ще є потреба в якісній гідроізоляції підлоги та зовнішній обробці.

Зауважте! Для будівництва будинку для сім'ї радять обирати тихі та "зелені" локації х хорошою інфраструктурою, зокрема неподалік міста. Наприклад, якщо взяти Львів, то це Брюховичі, Рудно, Зимна Вода тощо, пише Mistechko.com.

Які документи потрібні для будівництва?