Для будущих владельцев важно выбрать лучший материал для строительства частного дома. Впрочем у каждого из вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки, ведь если нужна максимальная прочность дома, то лучшим материалом станет кирпич, а если выбирать экологичность – то дерево.

Какой материал выбрать для строительства дома?

Среди самых распространенных материалов, из которых строят дома, есть кирпич, дерево, газобетон и пенобетон, передает 24 Канал со ссылкой на обзор от "РБК-Украина".

Деревянный дом

Для тех, кто ценит экологичность и натуральность, лучше выбирать для строительства древесину. Обычно строительство осуществляется из оцилиндрованного бревна или бруса. Стоит добавить, что такие дома также довольно хорошо удерживают тепло.

В то же время дерево быстро возгорается в случае пожара, поэтому сооружения нужно обрабатывать специальными веществами, которые замедляют возгорание. Кроме того, деревянные дома нуждаются в защите от влаги и вредителей.

Дом из газобетона

Так, что газобетон довольно легкий, то процесс возведения дома из такого материала значительно ускоряется. Кроме того, такие не создают больших нагрузок на фундамент, как кирпичные дома.

Заметьте! Газобетон – это разновидность ячеистого бетона, содержащий воздушные пузырьки. Они улучшают теплоизоляционные свойства.

Впрочем этот материал по сравнению с кирпичом не является таким прочным, а потому со временем может покрываться трещинами, если фундамент недостаточно прочный.

Дом из пенобетона

Пенобетон, как и газобетон, является разновидностью ячеистого бетона. Однако пенобетон отличается способом производства, потому что его получают благодаря добавлению в цементную смесь специального пенообразователя.

Такие блоки имеют хорошую звукоизоляцию и теплоизоляцию. Благодаря этому материалу возводить дом получается довольно экономично.

В то же время несущая способность пенобетона меньше, чем у кирпича, то есть труднее выдержать нагрузку.

Кирпичный дом

Такой дом выдержит нагрузки и неблагоприятные погодные условия. Кроме того, преимущественно недвижимость, построенная из кирпича, является долговечной, ведь могут стоять более 100 лет.

Но для таких домов нужен прочный фундамент для того, чтобы он выдержал большой вес.

Кроме того, как объясняет эксперт по недвижимости Александр Емельянов, кирпичные дома еще и теплее зимой и прохладнее летом. Впрочем цена квадратного метра такой недвижимости, соответственно, будет значительно выше.

По панельного дома, то в нем обычно квартиры дешевле, однако с шумоизоляцией могут быть проблемы.

Как изменились цены на стройматериалы?