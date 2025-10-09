Для майбутніх власників важливо обрати найкращий матеріал для будівництва приватного будинку. Втім у кожного із варіантів є як свої переваги, так і недоліки, адже якщо потрібна максимальна міцність будинку, то тут найкращим матеріалом стане цегла, а якщо обирати екологічність – то дерево.

Який матеріал обрати для будівництва будинку?

Серед найпоширеніших матеріалів, з яких будують будинки, є цегла, дерево, газобетон та пінобетон, передає 24 Канал з посиланням на огляд від "РБК-Україна".

Дерев'яний будинок

Для тих, хто цінує екологічність та натуральність, краще обирати для будівництва деревину. Зазвичай будівництво здійснюється з оциліндрованого колоди або бруса. Варто додати, що такі будинки також доволі добре утримують тепло.

Водночас дерево швидко займається у випадку пожежі, тому споруди потрібно обробляти спеціальними речовинами, які уповільнюють займання. Крім того, дерев'яні будинки потребують захисту від вологи та шкідників.

Будинок із газобетону

Через те, що газобетон доволі легкий, то процес зведення будинку з такого матеріалу значно прискорюється. Крім того, такі не створюють великих навантажень на фундамент, як-от цегляну будинки.

Зауважте! Газобетон – це різновид пористого бетону, що містить повітряні бульбашки. Вони покращують теплоізоляційні властивості.

Втім цей матеріал порівняно з цеглою не є таким міцним, а тому з часом може покриватися тріщинами, якщо фундамент недостатньо міцний.

Будинок із пінобетону

Пінобетон, як і газобетон, є різновидом пористого бетону. Однак пінобетон відрізняється способом виробництва, бо його отримують завдяки додаванню в цементну суміш спеціального піноутворювача.

Такі блоки мають хорошу звукоізоляцію та теплоізоляцію. Завдяки цьому матеріалу зводити будинок виходить доволі економічно.

Водночас несуча здатність пінобетону є меншою, аніж у цегли, тобто важче витримати навантаження.

Цегляний будинок

Такий будинок витримає навантаження та несприятливі погодні умови. Крім того, переважно нерухомість, що побудована з цегли, є довговічною, адже можуть стояти понад 100 років.

Але для таких будинків потрібен міцний фундамент для того, щоб він витримав велику вагу.

Крім того, як пояснює експерт з нерухомості Олександр Ємельянов, цегляні будинки ще й тепліші взимку та прохолодніші влітку. Втім ціна квадратного метра такої нерухомості, відповідно, буде значно вища.

Щодо панельного будинку, то у ньому зазвичай квартири є дешевші, однак із шумоізоляцією можуть бути проблеми.

Як змінилися ціни на будматеріали?