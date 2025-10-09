Який матеріал обрати для будівництва будинку?

Серед найпоширеніших матеріалів, з яких будують будинки, є цегла, дерево, газобетон та пінобетон, передає 24 Канал з посиланням на огляд від "РБК-Україна".

  • Дерев'яний будинок

Для тих, хто цінує екологічність та натуральність, краще обирати для будівництва деревину. Зазвичай будівництво здійснюється з оциліндрованого колоди або бруса. Варто додати, що такі будинки також доволі добре утримують тепло.

Водночас дерево швидко займається у випадку пожежі, тому споруди потрібно обробляти спеціальними речовинами, які уповільнюють займання. Крім того, дерев'яні будинки потребують захисту від вологи та шкідників.

  • Будинок із газобетону

Через те, що газобетон доволі легкий, то процес зведення будинку з такого матеріалу значно прискорюється. Крім того, такі не створюють великих навантажень на фундамент, як-от цегляну будинки.

Зауважте! Газобетон – це різновид пористого бетону, що містить повітряні бульбашки. Вони покращують теплоізоляційні властивості.

Втім цей матеріал порівняно з цеглою не є таким міцним, а тому з часом може покриватися тріщинами, якщо фундамент недостатньо міцний.

  • Будинок із пінобетону

Пінобетон, як і газобетон, є різновидом пористого бетону. Однак пінобетон відрізняється способом виробництва, бо його отримують завдяки додаванню в цементну суміш спеціального піноутворювача.

Такі блоки мають хорошу звукоізоляцію та теплоізоляцію. Завдяки цьому матеріалу зводити будинок виходить доволі економічно.

Водночас несуча здатність пінобетону є меншою, аніж у цегли, тобто важче витримати навантаження.

  • Цегляний будинок

Такий будинок витримає навантаження та несприятливі погодні умови. Крім того, переважно нерухомість, що побудована з цегли, є довговічною, адже можуть стояти понад 100 років.

Але для таких будинків потрібен міцний фундамент для того, щоб він витримав велику вагу.

Крім того, як пояснює експерт з нерухомості Олександр Ємельянов, цегляні будинки ще й тепліші взимку та прохолодніші влітку. Втім ціна квадратного метра такої нерухомості, відповідно, буде значно вища.

Щодо панельного будинку, то у ньому зазвичай квартири є дешевші, однак із шумоізоляцією можуть бути проблеми.

Як змінилися ціни на будматеріали?

  • Ще влітку ціни на цеглу, бетон, піноблоки стартували від 200 гривень та більше. Нові коштували від 500 гривень.

  • Водночас пиломатеріали обходилися дорожче. Наприклад, якщо це нові матеріали, то ціна коливалася біля 1 000 гривень, а якщо вживані – то від 200 гривень. Натомість металопрокат, арматура: нові – 208 гривень, а вживані – 400 гривень.

  • Щодо комунікаційних систем, то опалення, як-от котли, димоходи, теплообмінники, стартували з ціни в 2 500 гривень, якщо це новий прилад. А вживані – 2 000 гривень.