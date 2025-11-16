Эти дома лучше всего держат тепло: будьте внимательны при выборе

Энергоэффективность дома это чрезвычайно важно. Ведь это способность помещения удерживать тепло.

Какие дома лучше всего подходят, чтобы сохранить тепло?

В комментарии 24 Каналу эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил, что наиболее энергоэффективными являются дома, где толстые стены. Например, так называемые "сталинки".

Геннадий Рябцев Энергетический эксперт, кандидат технических наук, профессор Собственно говоря, и до постройки "сталинок", есть дома, которые могут быть в хорошем состоянии. Например, в конце 80-х и 90-х годов прошлого века однозначно была плохая ситуация, а, условно говоря, в 50-х годах и до тех пор – хорошая.

Рябцев отмечает, что главное, чтобы дом был построен в соответствии со стандартами. Тогда он будет достаточно энергоэффективным. Также важно, чтобы за жильем следили, в частности:

проводился ремонт потолка;

были установлены качественные стеклопакеты, а также – двери.

Эксперт также отмечает, что, то, сколько дом сможет "держаться" при отсутствии отопления зависит и от других факторов. К примеру, температуры помещения.

Во-первых, все зависит от того, какой температура была внутри помещения. А во-вторых, прогреты ли стены в этом помещении. И, в-третьих, какова температура воздуха. Кроме того, надо еще разобраться, что именно будет означать прекращение отопления: поразрывались сети из-за того, что замерзла вода в системе, или просто снижена температура теплоносителя,

– подчеркнул Рябцев.

Как улучшить энергоэффективность дома?

Энергетический эксперт Андрей Закревский в комментарии 24 Каналу указал, что старые дома нуждаются в термомодернизации. Речь идет о жилье, которому не менее 20 лет.

Справка: Термомодернизация – комплекс мероприятий, который применяется для повышения энергоэффективности.

Андрей Закревский Председатель правления ассоциации "Нефти и Газа Украины" Если говорить о стандартных украинских многоэтажках, например "хрущевки" и другие, то в последнее время немало людей делают термомодернизацию дома. И происходит именно полная термомодернизация дома, а не только отдельной квартиры.

Эксперт говорит, что новые многоэтажки сейчас преимущественно строятся по каркасной методике. Там устанавливается современный утеплитель, который хорошо удерживает температуру.

Что еще важно знать, чтобы эта зима прошла легко?

Эксперты отметили, что хуже всего держится тепло в панельных многоэтажках. Речь идет о тех домах, которые преимущественно построены в конце 80-х и 90-х годов.

При выборе дома для комфортной жизни, важно учитывать, что не все современные дома хорошо держат тепло. Ведь некоторые из них построены так, чтобы их быстрее реализовывать.

Важно! Если вы хотите выбрать дом лучшего качества, обратите внимание на период, когда действовали государственные строительные нормы и правила. Они были отменены в период 2014 – 2016 годов.