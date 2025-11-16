Ці будинки найкраще тримають тепло: будьте уважні при виборі

Енергоефективність будинку це надзвичайно важливо. Адже це здатність приміщення утримувати тепло.

Які будинки найкраще підходять, аби зберегти тепло?

У коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що найбільш енергоефективними є будинки, де товсті стіни. Наприклад, так звані "сталінки".

Геннадій Рябцев Енергетичний експерт, кандидат технічних наук, професор Власне кажучи, і до побудови "сталінок", є будинки, що можуть бути в хорошому стані. Наприклад, наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття однозначно була погана ситуація, а, умовно кажучи, в 50-х роках і до того часу – хороша.

Рябцев наголошує, що головне, аби будинок був побудований відповідно до стандартів. Тоді він буде достатньо енергоефективним. Також важливо, щоб житло доглядалось, зокрема:

проводився ремонт стелі;

були встановлені якісні склопакети, а також – двері.

Експерт також зауважує, що, те, скільки будинок зможе "триматися" при відсутності опалення залежить і від інших факторів. До прикладу, температури приміщення.

По-перше, все залежить від того, якою температура була всередині приміщення. А по-друге, чи прогріті стіни в цьому приміщенні. І по-третє, якою є температура повітря. Крім того, треба ще розібратися, що саме означатиме припинення опалення: порозривалися мережі через те, що замерзла вода в системі, чи просто знижена температура теплоносія,

– наголосив Рябцев.

Як покращити енергоефективність будинку?

Енергетичний експерт Андрій Закревський у коментарі 24 Каналу вказав, що старі будинки потребують термомодернізації. Йдеться про житло, якому щонайменше 20 років.

Довідка: Термомодернізація – комплекс заходів, який застосовується для підвищення енергоефективності.

Андрій Закревський Голова правління асоціації "Нафти та Газу України" Якщо говорити про стандартні українські багатоповерхівки, наприклад "хрущовки" та інші, то останнім часом чимало людей роблять термомодернізацію будинку. І відбувається саме повна термомодернізація будинку, а не лише окремої квартири.

Експерт каже, що нові багатоповерхівки зараз переважно будуються за каркасною методикою. Там встановлюється сучасний утеплювач, який добре утримує температуру.

Що ще важливо знати, аби ця зима пройшла легко?

Експерти зазначили, що найгірше тримається тепло у панельних багатоповерхівках. Йдеться про ті будинки, які збудовані переважно в кінці 80-х та 90-х років.

При виборі будинку для найкомфортнішого життя, важливо враховувати, що не всі сучасні будинки добре тримають тепло. Адже деякі з них збудовані так, аби їх найшвидше реалізовувати.

Важливо! Якщо ви хочете обрати будинок найкращої якості, зверніть увагу на період, коли діяли державні будівельні норми та правила. Вони були скасовані у період 2014 – 2016 років.