20 апреля, 23:34
Бесплатное жилье для УБД: кто имеет шанс получить квартиру в 2026 году

Ксенія Войновська
Основні тези
  • Участники боевых действий могут получить бесплатное жилье или компенсацию в 2026 году, если станут на квартирный учет и будут отвечать условиям, в частности отсутствие достаточных условий для проживания.
  • Отказ в жилье возможен из-за несоответствия условиям, например, наличие жилья, получения государственной помощи ранее, или представления неполного пакета документов.

Участники боевых действий в 2026 году могут получить жилье от государства или денежную компенсацию, но при определенных условиях. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно стать на квартирный учет и соответствовать требованиям.

В каких случаях УБД могут претендовать на бесплатное жилье?

Право на помощь возникает не только из-за статуса УБД, но и из-за жизненных обстоятельств и потребности в жилье, пишет 24 Канал.

Государство поддерживает тех, кто не имеет достаточных условий для проживания или относится к уязвимым категориям.

Согласно закону "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" на квартиру или компенсацию могут рассчитывать:

  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • участники боевых действий, которые являются внутренне перемещенными лицами;
  • члены семей погибших защитников;
  • другие категории ветеранов, предусмотренные законодательством.

Важно, что решение принимают индивидуально. Если человек уже имеет жилье или площадь на одного члена семьи соответствует нормам, в помощи могут отказать.

Как стать на квартирный учет и подать заявление?

Самое важное – это стать на квартирный учет по месту жительства. Именно после этого появляется возможность получить квартиру или компенсацию, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Заявление подают в орган местного самоуправления или через ЦНАП. Вместе с ним нужно подготовить документы:

  • удостоверение участника боевых действий;
  • справку о составе семьи;
  • документы о жилищных условиях;
  • информацию об имеющейся недвижимости.

После проверки человека включают в очередь. Она определяет порядок получения помощи, но в большинстве случаев продвигается медленно.

Часть процедур в 2026 году можно пройти онлайн, однако решение все равно принимает жилищная комиссия.

Когда могут отказать в бесплатном жилье?

Отказ возможен даже после подачи документов. Чаще всего причины связаны с несоответствием условиям или неточностями в информации.

Например:

  • наличие жилья или достаточной площади;
  • получение государственной помощи ранее;
  • неполный пакет документов;
  • выявленная незадекларированная недвижимость.

Также проверяют, не ухудшал ли человек свои жилищные условия перед подачей заявления. Например, продажа или дарение квартиры могут повлиять на решение.

Важно! Отдельно действует правило: воспользоваться государственной помощью на жилье можно только один раз.

Какие альтернативы бесплатному жилью доступны в 2026 году?

Кроме получения квартиры, существуют другие варианты поддержки. Во многих случаях они позволяют быстрее решить жилищный вопрос.

Среди них:

  • денежная компенсация на покупку жилья;
  • программы поддержки для ветеранов и внутренне перемещенных лиц;
  • льготная ипотека, в частности "еОселя".

В некоторых общинах работают местные программы софинансирования. Часть стоимости жилья покрывает бюджет, другую – сам получатель.

Как Герою Украины получить квартиру?

  • Герои Украины в 2026 году имеют внеочередное право на получение жилья, освобождение от расходов на оформление документов и возможность получения земельного участка для строительства.

  • Семьи погибших Героев Украины сохраняют право на жилищные льготы, в частности полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг и возможность получения жилья или компенсацию.