Нейтральный интерьер – это вечная классика. Светлые, воздушные цвета придают пространству тепла и уюта. Однако именно узоры и текстуры спасают такие комнаты от ощущения однообразия.

Примером является гостиная Наоми Уоттс: в кремовом пространстве приятным акцентом выступают сине-белые полосатые подушки и плед. Они навевают французский стиль, который, по словам дизайнеров, сейчас на пике популярности, передает 24 Канал со ссылкой The Homes and gardens.

Как "оживить" нейтральную гостиную?

Полоски обеспечивают идеальный баланс между смелостью и универсальностью. Четкие графические линии добавляют пространству мощного визуального эффекта и выразительности.

Полосы органично вписываются в различные эстетики – от современного фермерского стиля до сдержанной роскоши.

Французский стиль отдает предпочтение принтам и узорам, в частности бретонской полоске – вневременному и постоянному фавориту. Немного узора действительно может оживить пространство. Полоски прекрасно смотрятся как на больших элементах мебели, например изголовье кровати, создавая акцент в комнате, так и на текстиле – подушках или шторах, добавляя индивидуальности и интереса.

Как Наоми Уоттс оформила гостиную: смотрите фото