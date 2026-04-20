В Румынии возвращаются к глиняным домам: как их строят сегодня

В Румынии до сих пор строят дома из глины по технологиям, которым уже много лет. Такие дома уступают современным по прочности, зато при должном уходе могут служить десятилетиями и стоят значительно дешевле.

Как в Румынии строят дома из глины и что такое пайанта?

Дома из пайанты в Румынии возводят на деревянном каркасе, пишет издание Lovedeco.

Каркас состоит из столбов, балок и дополнительных элементов жесткости и держит всю конструкцию вместе с крышей. Пространство между ними заполняют глиной, смешанной с соломой, или лозой, которую затем обмазывают глиной. Это и есть так называемая "пайанта".

Обычно такие дома имеют каменный или кирпичный фундамент. Он не такой глубокий, как в современном строительстве, но этого достаточно для подобной конструкции и позволяет сэкономить.

Также глиняные стены хорошо реагируют на изменение температуры и влажности. Летом в доме прохладнее, а зимой дольше держится тепло. Также в строительстве используют природные материалы без искусственных примесей.

Вместе с этим есть и недостатки. Такие дома не рассчитаны на большие нагрузки, а провести современные коммуникации или сделать сложную отделку здесь труднее. Поэтому их рыночная стоимость обычно ниже.

Долговечны ли глиняные дома в Румынии?

Даже несмотря на простую конструкцию, такие дома могут стоять от 50 до 100 лет, а иногда и дольше. Многое зависит от фундамента, защиты от влаги и регулярного ухода. Если вода попадает в стены, разрушение начинается значительно быстрее.

Чтобы дом служил дольше, нужно следить за состоянием штукатурки, вовремя заделывать трещины и обеспечить нормальную вентиляцию. Важна и защита от дождя – широкий карниз и дренаж помогают отводить воду от стен.

Дом из пайанты в Румынии / Фото Lovedeco

По прочности такие дома уступают бетонным и каменным, поэтому хуже выдерживают большие нагрузки. Без дополнительного укрепления они могут быть уязвимыми к землетрясениям. В то же время деревянный каркас делает конструкцию более гибкой.

Для укрепления используют различные решения. Изношенные деревянные элементы заменяют и усиливают крепления, добавляют пояса жесткости из дерева или железобетона, укрепляют фундамент и стены.

Важно, чтобы материалы подходили друг к другу. Для ремонта лучше использовать глину или известь, тогда как цемент может задерживать влагу и вредить конструкции.

