Как в Румынии строят дома из глины и что такое пайанта?
Дома из пайанты в Румынии возводят на деревянном каркасе, пишет издание Lovedeco.
Смотрите также Год после покупки: как владелица изменила старый глиняный дом возле леса
Каркас состоит из столбов, балок и дополнительных элементов жесткости и держит всю конструкцию вместе с крышей. Пространство между ними заполняют глиной, смешанной с соломой, или лозой, которую затем обмазывают глиной. Это и есть так называемая "пайанта".
Обычно такие дома имеют каменный или кирпичный фундамент. Он не такой глубокий, как в современном строительстве, но этого достаточно для подобной конструкции и позволяет сэкономить.
Также глиняные стены хорошо реагируют на изменение температуры и влажности. Летом в доме прохладнее, а зимой дольше держится тепло. Также в строительстве используют природные материалы без искусственных примесей.
Вместе с этим есть и недостатки. Такие дома не рассчитаны на большие нагрузки, а провести современные коммуникации или сделать сложную отделку здесь труднее. Поэтому их рыночная стоимость обычно ниже.
Долговечны ли глиняные дома в Румынии?
Даже несмотря на простую конструкцию, такие дома могут стоять от 50 до 100 лет, а иногда и дольше. Многое зависит от фундамента, защиты от влаги и регулярного ухода. Если вода попадает в стены, разрушение начинается значительно быстрее.
Чтобы дом служил дольше, нужно следить за состоянием штукатурки, вовремя заделывать трещины и обеспечить нормальную вентиляцию. Важна и защита от дождя – широкий карниз и дренаж помогают отводить воду от стен.
Дом из пайанты в Румынии / Фото Lovedeco
По прочности такие дома уступают бетонным и каменным, поэтому хуже выдерживают большие нагрузки. Без дополнительного укрепления они могут быть уязвимыми к землетрясениям. В то же время деревянный каркас делает конструкцию более гибкой.
Для укрепления используют различные решения. Изношенные деревянные элементы заменяют и усиливают крепления, добавляют пояса жесткости из дерева или железобетона, укрепляют фундамент и стены.
Важно, чтобы материалы подходили друг к другу. Для ремонта лучше использовать глину или известь, тогда как цемент может задерживать влагу и вредить конструкции.
Как украинец построил глиняный дом в Карпатах?
В Карпатах мужчина показал, как отапливает собственноручно построенный глиняный дом зимой, когда на улице становится холодно. Он проверил, можно ли обогреть жилье только измельченным хворостом, и показал результат на видео в своем тиктоке my_ukrainian_dream.
Основным источником тепла стала печь, в которой Марк сжигает мелкие ветки, древесные остатки и другое растительное сырье. Он решил проверить, сможет ли так обогреть жилье даже при температуре около минус 10 градусов.