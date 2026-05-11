Не только ремонт: что стоит проверить перед покупкой квартиры

Украинцы часто обращают внимание на ремонт и цену квартиры, но недостаточно проверяют документы. Из-за этого после покупки жилья могут появиться долги, споры о праве собственности и другие проблемы.

Какие документы надо проверить при покупке квартиры?

Перед покупкой квартиры стоит проверить технический паспорт, выписку из Государственного реестра прав и документы, подтверждающие право собственности продавца, пишет АО "Бачинский и партнеры".

Покупателю также нужно убедиться, что информация в документах совпадает с данными в государственных реестрах.

Отдельное внимание специалисты советуют уделить перепланировке жилья. Если владелец менял планировку квартиры без разрешений, проблемы могут возникнуть уже во время переоформления.

Перед подписанием договора стоит проверить:

нет ли на квартире ареста или ипотеки;

не продолжаются ли судебные споры;

есть ли долги за коммунальные услуги;

зарегистрированы ли в квартире другие люди;

имеет ли жилье нескольких совладельцев.

Если жилье принадлежит нескольким владельцам, для продажи требуется согласие каждого из них. В некоторых случаях нотариус также может потребовать письменное согласие мужа или жены продавца, отмечают в АН "Маяк".

Если квартира покупалась в браке, продать эту недвижимость можно только с согласия мужа или жены. Согласие оформляется письменно и заверяется нотариусом,

– объясняет эксперт Мила Глушак.

Покупателю стоит проверять не только копии документов, но и оригиналы. Это поможет избежать ситуаций, когда данные в выписках или договорах не соответствуют настоящей информации о квартире.

Какие документы подтверждают право собственности?

Именно документы на право собственности подтверждают, что продавец действительно имеет право продать квартиру. Без такой проверки покупатель рискует столкнуться с проблемами уже после оформления сделки.

Право собственности могут подтверждать:

договор купли-продажи;

или договор дарения;

или свидетельство о праве на наследство;

или решение суда.

Вместе с этими документами продавец должен предоставить паспорт и идентификационный код. Если квартиру получили по наследству или по договору дарения, юристы советуют внимательно проверить историю перехода права собственности.

Особенно внимательными стоит быть с квартирами, которые за короткое время несколько раз продавали или переоформляли. В таких случаях покупателю важно заранее проверить подлинность всех документов и информацию в реестре.

Почему аванс не защищает продавца?

При продаже жилья стороны часто договариваются об авансе, однако такой платеж не гарантирует защиты продавцу. Если покупатель передумал покупать квартиру, аванс обычно возвращают в том же размере.

Другие правила действуют в случае с задатком. Если покупатель отказывается от сделки после передачи задатка, деньги могут остаться продавцу. Если же продажу отменяет владелец квартиры, он должен вернуть задаток в двойном размере.

Именно поэтому стоит заранее прописывать в документах, какой именно платеж передают стороны. Без этого аванс могут признать обычной предварительной оплатой без дополнительной защиты для продавца.